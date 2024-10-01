Движение трамваев по улице Ильинской будет закрыто с 7 октября из-за ремонта Общество

Движение трамваев по улице Ильинской в Нижнем Новгороде будет закрыто с 10 часов утра 7 октября из-за реконструкции трамвайной сети. Об этом сообщает нижегородский "Центр развития транспортных систем".

Как рассказали в ЦРТС, реконструкция трамвайной сети на улице Белинского идет с опережением графика производства работ.

"С учетом установившейся положительной температуры подрядчик готов приступить к работам на улице Ильинской до пересечения с улицей Маслякова, для того чтобы завершить реконструкцию уже в этом году", - говорится в сообщении.

До окончания реконструкции трамвайных путей на этом участке будет приостановлено движение трамваев маршрута №18.

Трамваи маршрута №21 будут следовать от остановки "Парк Дубки" до улицы Кулибина вблизи площади Лядова. Трамваи маршрута №27 от Московского вокзала также будут осуществлять движение до улицы Кулибина. На данной трамвайной остановке будет организована пересадка на трамвай №5 до Мызы. Движение трамваев разных маршрутов будет синхронизировано.

Напомним, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.

Проект модернизации был одобрен Минтрансом РФ. Концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде было подписано с ООО "Экологические проекты".

Приволжская столица станет первым городом России, в котором заменят 100% трамвайных путей по концессии.