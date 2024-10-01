Пособие по безработице проиндексируют в 2025 году на 7,3% Общество

В следующем году пособие по безработице будет проиндексировано на 7,3%, после чего его максимальный размер составит 14 742 рубля, сообщает ТАСС.

"Мы несколько снизили расходы на пособия по безработице с учетом рекордно низкой безработицы. При этом размер пособия по безработице будет проиндексирован впервые за последние годы. Раньше это пособие назначалось ежегодно без жесткой привязки к индексации, теперь это предусмотрено в законе", - отметил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Министр также отметил, что в настоящий момент ситуация на рынке труда стабильная. Уровень безработицы равен 2,4%.

Кроме того, ведомством предложено включить программу по софинансированию адаптации рабочих мест для людей с ограничениями по здоровью. В рамках нацпроекта "Кадры" до конца 2025 года эта программа позволит адаптировать порядка 12 тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что зарплаты работников федеральных госучреждений проиндексируют на 5,1%.