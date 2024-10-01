Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
Микрорайон "Печерская гряда" планируется расширить на Казанское шоссе
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в октябре
Один день в Городецком районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 октября 2024 13:10  [8] Пособие по безработице проиндексируют в 2025 году на 7,3%
15 октября 2024 12:42  [103] Движение трамваев у ТРЦ "Небо" в Нижнем Новгороде восстановят до конца года
15 октября 2024 12:28  [110] Нижегородские предприниматели отправили гумпомощь жителям Курской области
15 октября 2024 11:40  [140] Процедура самозапрета на выдачу кредитов и микрозаймов утверждена в России
15 октября 2024 11:24  [156] Тоннелепроходческий щит "Владимир" прошел от Сенной площади более 600 метров
15 октября 2024 10:33  [152] "Единая Россия" запустила в регионах мониторинг хода отопительного сезона
15 октября 2024 10:14  [166] Участок дороги по улице Новикова-Прибоя отремонтировали по нацпроекту
15 октября 2024 09:59  [173] Пенсии нижегородским пенсионерам, включая работающих, повысят с января на 7,3%
15 октября 2024 09:17  [183] Центробанк призвал ввести норму "один заём в руки до погашения" для МФО
15 октября 2024 08:58  [193] Превентивная обработка дорог от наледи ведётся в Нижнем Новгороде
Общество

Пособие по безработице проиндексируют в 2025 году на 7,3%

15 октября 2024 13:10  [8] Общество

В следующем году пособие по безработице будет проиндексировано на 7,3%, после чего его максимальный размер составит 14 742 рубля, сообщает ТАСС.

"Мы несколько снизили расходы на пособия по безработице с учетом рекордно низкой безработицы. При этом размер пособия по безработице будет проиндексирован впервые за последние годы. Раньше это пособие назначалось ежегодно без жесткой привязки к индексации, теперь это предусмотрено в законе", - отметил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Министр также отметил, что в настоящий момент ситуация на рынке труда стабильная. Уровень безработицы равен 2,4%.

Кроме того, ведомством предложено включить программу по софинансированию адаптации рабочих мест для людей с ограничениями по здоровью. В рамках нацпроекта "Кадры" до конца 2025 года эта программа позволит адаптировать порядка 12 тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что зарплаты работников федеральных госучреждений проиндексируют на 5,1%.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безработица Выплаты Индексация
Поделиться:
Новости по теме
15 октября 2024 09:59  [173] Пенсии нижегородским пенсионерам, включая работающих, повысят с января на 7,3%
03 октября 2024 07:33  [633] Рекордно низкий уровень безработицы сохраняется в России
09 сентября 2024 08:29  [1088] Нижегородская область входит в топ-15 регионов РФ по ситуации на рынке труда
16 августа 2024 13:52  [972] Зарплаты работников федеральных госучреждений проиндексируют на 5,1%
05 августа 2024 09:45  [701] Россия в июне стала страной с самой низкой безработицей
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph