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Экономика

Около 650 млн рублей заложат в бюджет Нижегородской области на лекарства льготникам

15 ноября 2024 12:29  [92] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 650 млн рублей будет заложено в ноябре в бюджет Нижегородской области на лекарства льготным категориям граждан.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор Глеб Никитин внес в нижегородское Заксобрание проект поправок в бюджет на 2024 год.

Прежде всего, поправки предполагают выделение из регионального бюджета 648,4 млн рублей на лекарства льготникам, 55 млн рублей – на предоставление отдельным категориям граждан дополнительной меры соцподдержки в виде возмещения части процентной ставки по ипотечным кредитам.

Также из регионального бюджета планируется выделить 12,2 млн рублей на субсидирование международных воздушных перевозок, в частности маршрута Нижний Новгород - Минск.

Если региональное Заксобрание примет поправки, то доходы и расходы будут увеличены на 1,7 млрд рублей – до 334,8 млрд и 386,6 млрд рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что проект областного бюджета-2025 поддержали восемь комитетов Заксобрания.

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Теги:
Бюджет Законодательное собрание Социальные выплаты
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