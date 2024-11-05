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Общество

Сенаторы одобрили увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии

20 ноября 2024 13:54  [111] Общество

Фото: Совет Федерации

Совет Федерации одобрил на заседании закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 лет.

Как сообщает ТАСС,  документ с учетом данных Росстата о продолжительности жизни устанавливает ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2025 год равным 270 месяцам.

Ранее в Минтруде России отметили, что показатель "ожидаемый период выплаты" используется только при расчете накопительной пенсии, при этом накопительная пенсия назначается мужчинам с 60, женщинам - с 55 лет. В период с 2021 по 2024 гг. ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составлял 264 месяца (22 года).

В пояснительной записке к закону приводятся предварительные данные Росстата за прошлый год. Согласно этим данным численность мужчин в возрасте 60 лет составила 851 276 человек, а численность женщин в возрасте 55 лет - 941 791 человек. Предполагаемая продолжительность их предстоящей жизни составила 17,7 и 27,04 года соответственно.

Ранее сообщалось, что россияне смогут единоразово получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений.

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Теги:
Пенсия Совет Федерации
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