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Общество

Сроки строительства метро до Сенной в Нижнем Новгороде сдвинули на 2026 год

26 ноября 2024 12:19  [133] Общество

Фото: Telegram-канал "МетроНН"

Генподрядчик строительства метро - АО "Моспроект- 3" объявил аукцион по выбору подрядчика для проходки перегонных тоннелей от станции метро "Горьковская" до станции "Площадь Свободы" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядной организации предстоит начать работы по проходе тоннеля от станции "Горьковская" до площади Сенной с 13 июля 2025 года и завершить работы до 7 июня 2026 года.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 1 млрд 682,7 млн рублей. Средства будут выделены из городского и регионального бюджета. Итоги торгов подведут 20 декабря.

Напомним, что новую ветку метро от станции метро "Горьковская" до станции "Площадь Свободы" планировалось построить до 31 декабря 2025 года.

Сейчас геологи выбирают метод укрепления стартового котлована на улице Максима Горького, а также здания пристроя медцентра "Волготрансгаз". Из-за возникновения трещины в подземном гараже были оперативно предприняты меры для корректировки проекта.

Ранее сообщалось, тоннелепроходческий щит "Владимир" прошел от Сенной площади более 600 метров.

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Теги:
Метро Строительство
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