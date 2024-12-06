Форум "СО.ЗНАНИЕ" в Нижнем Новгороде собрал более 2,7 тысячи человек Общество

Фото: предоставлено организаторами

В Нижнем Новгороде прошёл третий международный форум "СО.ЗНАНИЕ". Он собрал 2 752 участников из 16 регионов России и более 500 компаний, а также иностранных делегатов из 9 стран - Нигерии, Казахстана, Молдовы, Кыргызстана, Республики Армении, Узбекистана, Республики Беларусь и Туркменистана.

Форум "СО.ЗНАНИЕ" - главная дискуссионная площадка для диалога и кооперации государства, бизнеса и общественных организаций по совместному решению масштабных социально-экономических и экологических задач, способствующая выработке совместных решений для перехода к новой модели устойчивого экономического развития.

В рамках деловой программы форума прошли 33 панельные дискуссии, на которых выступили более 150 представителей государственной власти, бизнеса и общественных организаций.

В рамках международной повестки были затронуты вопросы взаимодействия стран-партнёров для достижения целей устойчивого развития на глобальном уровне. Устойчивое развитие – это основа для построения процветающего общества и повышения качества жизни людей. Для достижения национальных приоритетов важно объединить экономические, социальные и экологические задачи в единую стратегию, ключевую роль в формировании которой играет концепция народосбережения и человекоцентричности.

Эксперты обменялись опытом реализации устойчивых практик в странах БРИКС, СНГ и ЕАЭС. В частности, на форуме выступили председатель Партии социалистов Республики Молдова, пятый президент Республики Молдова Игорь Додон и замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Иван Приходько.

Главным событием форума стала пленарная сессия "Эра ответственности. Как построить устойчивое завтра", в которой приняли участие полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, гендиректор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев, гендиректор Национального ESG Альянса Андрей Шаронов, гендиректор "Агентства стратегических инициатив" Светлана Чупшева, зампред Волго-Вятского банка Сбербанка Денис Скребец и другие спикеры.

В ходе своего выступления на форуме Алексей Херсонцев подчеркнул значимость интересов человека как основы для построения вокруг него современного государства и успешного бизнеса.

"Одно из ключевых направлений развития государства состоит в том, что при решении различных задач, например, при предоставлении услуг и создании сервисов мы исходим из необходимости ставить в центр потребности человека и делать все, исходя из принципов клиентоцентричности", – отметил он.

Глеб Никитин рассказал, что Нижегородская область с 2022 года участвует в реализации федерального проекта "Государство для людей", применяя принципы и стандарты клиентоцентричности.

"За семь лет, являясь участниками многих пилотных направлений, мы получили значительный опыт и не только оптимизировали порядка 50% процессов в органах власти и подведомственных организациях, но и переформатировали мышление наших госслужащих. По итогам федеральных мониторингов правительство Нижегородской области имеет высокий уровень зрелости клиентоцентричности. Регион входит в топ-10 по уровню зрелости клиентоцентричности кадровой службы и в топ-10 по уровню качества жизни населения", – прокомментировал он.

Андрей Шаронов, генеральный директор Национального Альянса по вопросам социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития (Национального ESG Альянса), рассказал о бизнесе как о ключевом драйвере устойчивого социально-экономического развития на уровне страны и регионов.

"На базе Альянса постоянно идут дискуссии о возможности оценки вклада бизнеса в стратегические цели развития страны. Ещё в прошлом году компаниями была инициирована работа по определению конкретных метрик по оценке этого вклада. Мы надеемся, что в ближайшем будущем эти показатели будут закреплены нормативно (прим.: проект постановления правительства подготовлен Минэкономразвития РФ) и станут повсеместной практикой при подготовке отчетности об устойчивом развитии".

В течение двух дней участники обсуждали экологическое благополучие, экономику замкнутого цикла, человеческий капитал, технологический потенциал и цифровые инновации, а также молодежные инициативы и воспитание осознанности альфа-поколения в разрезе устойчивого развития. Отдельное внимание было уделено важности просветительской деятельности, повышению уровня грамотности, формированию нового осознанного и ответственного уклада жизни среди граждан. Например, в ходе одной из профильных лекций состоялся диалог между экспертами, учеными, молодежью и многодетными семьями из Нижегородской области, где совместно была разработана стратегия демографического развития региона. Участники провели анализ существующих идей и предложили свои по разработке новых мер поддержки.

Помимо официальной программы, участникам форума была доступна выставочная экспозиция с экосоциальными проектами и продуктами компаний. На выставочном стенде Сбера участники смогли пройти по живописной виртуальной экотропе "Волжская жемчужина", которая была открыта в 2024 году в окрестностях города Лыскова в Нижегородской области. Резиденты "Сколково" представили современные высокотехнологичные решения российских разработчиков и производителей в сфере здравоохранения, бионического протезирования, реабилитологии, анализа данных и других. Например, в зоне выставки можно было пройти скрининг своего здоровья: измерить температуру тела, давление, уровень сахара, пульс, сделать ЭКГ. Посетители могли увидеть голограмму разработок в сфере киберпротезов и нейроимлантов, роботизированные функциональные протезы рук.

На протяжении всех дней гости форума участвовали в мастер-классах выжигания по дереву и плетению браслетов, учились управлять беспилотными летательными аппаратами, проходили профориентационное тестирование, а также посетили концептуальную арт-выставку из переработанного электронного мусора, организованную экосоциальным проектом ESGART от компании "Лайкатех". Все экспонаты выполнены студентами Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова из компьютерных мониторов и клавиатур, материнских плат, различных деталей списанной оргтехники, подлежащей ранее утилизации.

Следуя главным принципами устойчивого развития, все элементы выставочной застройки форума были выполнены из переработанных и подлежащим переработке материалов. Переработанное дерево из старой мебели и стройматериалов послужило каркасом для стендов и основой для новых тумб и столов. Ковровые покрытия и другие детали декора будут переработаны в новую одежду и аксессуары, а декоративные элементы из органического стекла – в новые бутылки и стеклянные изделия. Также с целью минимизации отходов доступ на площадку проведения форума осуществлялся по электронным бейджам.

Организаторы форума – компания "ОМГ" и Корпоративный университет правительства Нижегородской области. Мероприятие прошло при поддержке правительства Нижегородской области. Генеральным партнером выступил Сбер. Официальные партнёры – ППК "Российский Экологический Оператор", "Невский экологический оператор". Партнеры – Т Плюс, Группа "Татнефть", "Россети Центр и Приволжье", инновационный центр "Сколково". Партнер панельной дискуссии – ФГУП "ФЭО" (предприятие Госкорпорации "Росатом").