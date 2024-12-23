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Общество

Два новых "Вагона Победы" начали курсировать в нижегородском метро

23 декабря 2024 14:26  [48] Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

На территории электродепо "Пролетарское" торжественно открыли два вагона метро, которые оформлены в рамках социального проекта "Общественно-историческая выставка "Вагон Победы".

Как сообщает НРО ВОД "Волонтёры Победы", новые вагоны посвящены нижегородцам-участникам СВО, которые погибли при исполнении воинского долга. Пассажиры метро смогут увидеть на стенах портреты 16 героев, узнать их биографию. Многие из них имели большой боевой опыт, ранее выполняли специальные задачи в горячих точках, в том числе, за пределами страны, а затем пошли защищать страну на Донбасс.

Отмечается, что проект реализуется движением "Волонтёры Победы" при поддержке направления "Росмолодежь.Гранты".

Не так давно в рамках проекта запустили семь вагонов, посвященных героям СВО, добровольческим практикам по помощи участникам специальной военной операции и вкладу горьковчан в Великую Победу.

Ранее сообщалось, что волонтеры из Нижегородской области отправились устранять последствия разлива мазута в Анапе.

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Теги:
Волонтеры Метро СВО
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