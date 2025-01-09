Около 2,5 тысячи нижегородцев оплатили проезд по геолокации Общество

Фото: "Нижегородэлектротранс"

С 16 января пассажиры троллейбусов Нижнего Новгорода смогут оплачивать проезд с помощью геолокации. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова в соцсетях.



Ранее такая технология была внедрена только на электробусных маршрутах. Оплата по геолокации появилась в городе в октябре прошлого года и постепенно набирает популярность среди пассажиров.



По данным ЦРТС, с момента запуска в октябре этим способом воспользовались 252 пассажира. Уже в ноябре количество таких поездок возросло до 1 364, а в декабре достигло 2 493.



Наибольшей популярностью оплата по геолокации пользуется на маршрутах Э-9 и Э-14. Теперь система будет доступна и в троллейбусах.

Напомним, что с 13 января в приволжской столице появился новый трамвайный маршрут.