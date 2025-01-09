Нижегородцам показали мозг хронического алкоголика Общество

Фото: Telegram-канал "Бокал прессека"

Нижегородские патологоанатомы показали, как выглядит мозг человека, страдающего от алкоголизма. Фото в своем Telegram-канале опубликовал главред медицинского портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

На размещенных кадрах видны многочисленные белесые бляшки. Это признаки склероза сосудов головного мозга. Такое заболевание может привести к нарушениям психики и другим серьёзным последствиям.

Алексей Никонов отметил, что алкоголизм не только негативно сказывается на здоровье, но и нередко становится причиной смерти.

Ранее сообщалось, что врачи спасли женщину с выпученными глазами в Нижнем Новгороде.