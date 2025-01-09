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Общество

Нижегородцам показали мозг хронического алкоголика

20 января 2025 16:34  [5] Общество

Фото: Telegram-канал "Бокал прессека"

Нижегородские патологоанатомы показали, как выглядит мозг человека, страдающего от алкоголизма. Фото в своем Telegram-канале опубликовал главред медицинского портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов. 

На размещенных кадрах видны многочисленные белесые бляшки. Это признаки склероза сосудов головного мозга. Такое заболевание может привести к нарушениям психики и другим серьёзным последствиям.

Алексей Никонов отметил, что алкоголизм не только негативно сказывается на здоровье, но и нередко становится причиной смерти. 

Ранее сообщалось, что врачи спасли женщину с выпученными глазами в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Алкоголь Здоровье
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