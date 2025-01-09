"Торпедо" одержало победу над "Спартаком" в серии буллитов Спорт

Фото: сайт ХК "Торпедо"

Московский "Спартак" проиграл нижегородскому "Торпедо" в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра, прошедшая в Нижнем Новгороде в понедельник, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Андрей Белевич, забивший гол на 3-й минуте, и Сергей Гончарук, который смог отличиться на 53-й минуте. Победный буллит исполнил Илья Чефанов. У "красно-белых" шайбы забросили Александр Пашин (48) и Герман Рубцов (59).

Главный тренер "Торпедо" Игорь Ларионов поздравил свою команду с победой и отметил хорошую атмосферу на матче, поблагодарив болельщиков и игроков за поддержку. Он также отметил, что несмотря на потерю Войнова и необходимость играть в пять защитников, команда смогла выдержать нагрузку. Ларионов добавил, что защитник Бага Конюшков установил личный рекорд по игровому времени в регулярном сезоне, проведя на льду 30 минут.

Таким образом, "Торпедо" одержало вторую победу подряд, набрав 50 очков, и занимает восьмое место на Западной конференции. "Спартак", в свою очередь, идет третьим с 60 очками, уступив в четырех из пяти последних встреч.