Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
22 января 2025 11:06  [100] Экс-школьников в Сормове будут судить за фейки о российской армии
22 января 2025 10:48  [96] Нижегородская мать-одиночка может потерять квартиру из-за бюрократической ошибки
22 января 2025 10:13  [122] Директора утилизационной фирмы в Сарове будут судить за ущерб в 6,3 млн рублей
22 января 2025 09:42  [173] Сотрудница завода имени Свердлова в Дзержинске пойдет под суд за взятку
22 января 2025 09:29  [132] Иномарка насмерть сбила женщину в Семенове
21 января 2025 20:00  [294] Нижегородский СК организовал проверку из-за отравления двух детей газом
21 января 2025 19:42  [304] Бывшую заведующую детсадом в Городце осудили за присвоение 670 тысяч рублей
21 января 2025 19:00  [368] Пожар на нелегальной свалке в Нижнем Новгороде почти потушили
21 января 2025 18:49  [330] Нападение пассажира на нижегородского таксиста закончилось уголовным делом
21 января 2025 18:30  [580] Суд в Нижнем Новгороде приговорил участника украинского нацбата к 9 годам тюрьмы
Происшествия

Нижегородская мать-одиночка может потерять квартиру из-за бюрократической ошибки

22 января 2025 10:48  [96] Происшествия

Фото: скриншот видео программы "Кстати..."

Жительница Нижнего Новгорода Наталья Петухова оказалась в сложной ситуации из-за бюрократической ошибки. Как сообщается в программе "Кстати..." (16+), с женщины требуют оплатить налоги за имущество, которое ей не принадлежит.

Дело в том, что на портале госуслуг ей приписали мужа. Из-за этого она не может получить субсидию. Более того, на неё повесили долги по кредитам, которые она не брала. Это произошло из-за путаницы с личными данными. Некая Наталья Петухова из Москвы является полной тезкой нижегородки. Совпало всё: ФИО и даже дата рождения.

Теперь все долги москвички переложили на нижегородскую мать-одиночку.  Судебные приставы арестовали счета и квартиру жительницы Нижнего Новгород. Однако после того, как Наталья Петухова обратилась с заявлением, арест со счетом сняли, а с квартиры - нет.

В налоговой Наталья получила справку, из которой следует, что она якобы является владелицей двух квартир в Москве. Женщина опасается, что ее выселят из-за чужих долгов.  Её по телефону постоянно угрожают коллекторы. 

В программе отмечается, что Наталья воспитывает несовершеннолетнюю дочь и ухаживает за пенсионером. Женщина решила обратиться в Пенсионный фонд за выплатой как малоимущая, но там ей отказали. Поскольку выяснилось, что Наталья не указала ещё одно члена семьи, которого на самом деле нет. Но на госулугах значится, что Наталья замужем с 2015 года.

Отмечается, что в Нижегородском УФССП данную ситуацию не комментируют, ссылаясь на то что, это дело относится к другому ведомству.

Ранее сообщалось, что приставы заставили нижегородца выплатить сыну 2 млн рублей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госуслуги Долги
Поделиться:
Новости по теме
16 января 2025 19:12  [619] Более 500 строителей М-12 в Бутурлинском районе наконец-то получили зарплату
14 января 2025 16:38  [613] Приставы заставили нижегородца выплатить сыну 2 млн рублей
30 мая 2024 17:42  [1105] Нижегородские судебные приставы взыскали 500 млн рублей долгов по алиментам
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph