Нижегородская мать-одиночка может потерять квартиру из-за бюрократической ошибки Происшествия

Фото: скриншот видео программы "Кстати..."

Жительница Нижнего Новгорода Наталья Петухова оказалась в сложной ситуации из-за бюрократической ошибки. Как сообщается в программе "Кстати..." (16+), с женщины требуют оплатить налоги за имущество, которое ей не принадлежит.

Дело в том, что на портале госуслуг ей приписали мужа. Из-за этого она не может получить субсидию. Более того, на неё повесили долги по кредитам, которые она не брала. Это произошло из-за путаницы с личными данными. Некая Наталья Петухова из Москвы является полной тезкой нижегородки. Совпало всё: ФИО и даже дата рождения.

Теперь все долги москвички переложили на нижегородскую мать-одиночку. Судебные приставы арестовали счета и квартиру жительницы Нижнего Новгород. Однако после того, как Наталья Петухова обратилась с заявлением, арест со счетом сняли, а с квартиры - нет.

В налоговой Наталья получила справку, из которой следует, что она якобы является владелицей двух квартир в Москве. Женщина опасается, что ее выселят из-за чужих долгов. Её по телефону постоянно угрожают коллекторы.

В программе отмечается, что Наталья воспитывает несовершеннолетнюю дочь и ухаживает за пенсионером. Женщина решила обратиться в Пенсионный фонд за выплатой как малоимущая, но там ей отказали. Поскольку выяснилось, что Наталья не указала ещё одно члена семьи, которого на самом деле нет. Но на госулугах значится, что Наталья замужем с 2015 года.

Отмечается, что в Нижегородском УФССП данную ситуацию не комментируют, ссылаясь на то что, это дело относится к другому ведомству.

Ранее сообщалось, что приставы заставили нижегородца выплатить сыну 2 млн рублей.