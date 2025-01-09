Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Подземный переход у Комсомольской проходной закрыли на ремонт
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 января 2025 13:27  [27] 47 тонн опасного молока обнаружили в Нижегородской области
23 января 2025 13:11  [66] Около 80% свай под основание вентшахты метро залили у ТЦ "Счастье" в Нижнем Новгороде
23 января 2025 13:00  [100] Рустам Досаев назвал вакханалией ситуацию с высадкой детей из автобусов
23 января 2025 12:53  [98] Елку на площади Минина в Нижнем Новгороде демонтируют при помощи фена
23 января 2025 12:37  [98] Ремонт и регулировка пластиковых окон: важные нюансы
23 января 2025 12:29  [112] Роспотребнадзор предупредил о раннем пробуждении клещей в этом году
23 января 2025 12:21  [128] Разбитую дорогу к радиорынку в Верхних Печерах Нижнего Новгорода отремонтируют весной
23 января 2025 12:07  [264] Инвестор получил разрешение на строительство гостиницы на Гребном канале
23 января 2025 11:41  [103] Власти отменили два особых режима в центре Нижнего Новгорода
23 января 2025 10:50  [144] Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок в поселке Кудьма для ИЖС
Общество

Елку на площади Минина в Нижнем Новгороде демонтируют при помощи фена

23 января 2025 12:53  [98] Общество
Елку на площади Минина в Нижнем Новгороде демонтируют при помощи фена

Елку на площади Минина в Нижнем Новгороде демонтируют при помощи фена

Новогоднюю елку на площади Минина в Нижнем Новгороде демонтируют при помощи фена, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места событий.

Напомним, что зеленую красавицу установили на центральной городской площади в середине декабря. Ее высота достигала 22 метров.

К 23 января елку почти разобрали. Однако, как выяснилось, работы осложняются холодом и сильным ветром. Застывший крепеж приходится отогревать феном.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде начали демонтировать дорожное покрытие Мызинского путепровода.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Новый год
Поделиться:
Новости по теме
01 января 2025 16:49  [1357] 11 детей родились в новогоднюю ночь в Нижегородской области
29 декабря 2024 12:38  [937] Поезд Деда Мороза прибыл в Нижний Новгород 29 декабря
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph