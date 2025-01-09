Елку на площади Минина в Нижнем Новгороде демонтируют при помощи фена
Новогоднюю елку на площади Минина в Нижнем Новгороде демонтируют при помощи фена, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места событий.
Напомним, что зеленую красавицу установили на центральной городской площади в середине декабря. Ее высота достигала 22 метров.
К 23 января елку почти разобрали. Однако, как выяснилось, работы осложняются холодом и сильным ветром. Застывший крепеж приходится отогревать феном.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде начали демонтировать дорожное покрытие Мызинского путепровода.
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