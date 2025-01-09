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Происшествия

Жертвой телефонных аферистов становились 18% опрошенных нижегородцев

23 января 2025 19:43  [8] Происшествия

Схемы обмана доверчивых граждан становятся всё более сложными. Благодаря современным технологиям, злоумышленники могут использовать биометрические данные в своих преступных целях. Как выяснилось, на уловки дистанционных аферистов попадались 18% нижегородцев. Такие данные приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, который провел опрос среди экономически активных жителей Нижнего Новгорода. 

Согласно опросу, 15% горожан сообщили, что получают звонки от мошенников ежедневно.  26% респондентов ответили, что получают подозрительные звонки несколько раз в неделю, а 23% горожан сталкиваются с такими звонками несколько раз в месяц. Лишь 14% опрошенных заявили, что никогда не получали подозрительных звонков.

Из комментариев респондентов следует, что злоумышленники чаще всего представляются сотрудниками операторов связи, банков, полиции, ФСБ, прокуратуры, Госуслуг, Почты России, Горгаза и других организаций.

Также, 18% горожан стали жертвами мошенников и потеряли деньги или имущество: 11% — один раз, 7% — несколько раз. Больше всего пострадавших среди опрошенных с доходом от 100 тысяч рублей в месяц — 20%.

Ранее сообщалось, что МВД предлагает для защиты от мошенников соблюдать принцип "нулевого доверия".

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Теги:
мошенники Опрос Статистика
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