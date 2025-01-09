Более 80 человек травмировались на льду в Нижегородской области за неделю Происшествия

С 20 по 26 января в Нижегородской области из-за падений на скользких улицах травмы получили 85 человек, среди них — 80 взрослых и 5 детей. Все они были госпитализированы с различными повреждениями. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в облминздраве. Кроме того, пять взрослых обратились за медпомощью в связи с холодовыми травмами.

В то же время случаев травмирования из-за падения сосулек или льда с крыш за указанный период зафиксировано не было.

При этом страшный гололед образовался в Нижнем Новгороде 27 января. Горожане активно жаловались на него в соцсетях. Городские власти, в свою очередь, заявили об усилении мер по борьбе с наледью.

Ситуация с гололедом не обошла стороной и известного актера Иван Старжинского из Нижегородского театра драмы имени Горького. В социальной сети артист рассказал, что сломал ногу, поскользнувшись на улице. Он выразил сожаление о произошедшем и призвал нижегородцев быть осторожными в зимнее время.

Как сообщалось ранее, с начала зимы травмы из-за гололеда получили свыше 500 нижегородцев.