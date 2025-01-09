Известный актер сломал ногу из-за гололеда в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: соцсети Ивана Старжинского

Актёр Нижегородского театра драмы имени Горького Иван Старжинский сломал ногу из-за гололеда. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Артист выразил сожаление по поводу произошедшего и призвал читателей быть осторожными на улице в зимнее время.

"Гололёд сделал своё дело... временно недееспособен... берегите себя", — написал Старжинский.

Актёр уточнил, что перелом сложный, ему предстоит операция. А еще артист Театра драмы намерен подать иск против городской администрации.

Ранее сообщалось, что нижегородцы поголовно жалуются на сильный гололед. На фоне жалоб в мэрии сообщили об усилении борьбы с наледью.

Также сообщалось, что порядка 500 нижегородцев получили травмы из-за гололеда с начала зимы.