Канавинский суд оставил в силе запрет на въезд в Россию для двоеженца Происшествия

Гражданин Азербайджана безуспешно попытался оспорить запрет на въезд в Россию, однако нижегородский суд отказал ему в удовлетворении иска. Об этом сообщает "Ъ-Приволжье".

Мужчина вступил в брак с россиянкой, предоставив в Заречный ЗАГС поддельный документ, подтверждающий его якобы холостое положение. Однако выяснилось, что на родине у него уже есть супруга, с которой он официально не расторг отношения. В результате российские власти запретили ему въезд в страну, а в Канавинском райсуде сейчас рассматривается иск о признании его брака с гражданкой России недействительным.

В попытке снять запрет мужчина настаивал, что в России у него семья, двое детей, работа, жилье и автомобиль, но эти доводы не убедили суд, и он оставил ограничение в силе.