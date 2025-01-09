Канавинский суд оставил в силе запрет на въезд в Россию для двоеженца

Гражданин Азербайджана безуспешно попытался оспорить запрет на въезд в Россию, однако нижегородский суд отказал ему в удовлетворении иска. Об этом сообщает "Ъ-Приволжье".
Мужчина вступил в брак с россиянкой, предоставив в Заречный ЗАГС поддельный документ, подтверждающий его якобы холостое положение. Однако выяснилось, что на родине у него уже есть супруга, с которой он официально не расторг отношения. В результате российские власти запретили ему въезд в страну, а в Канавинском райсуде сейчас рассматривается иск о признании его брака с гражданкой России недействительным.
В попытке снять запрет мужчина настаивал, что в России у него семья, двое детей, работа, жилье и автомобиль, но эти доводы не убедили суд, и он оставил ограничение в силе.
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