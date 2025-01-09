Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
29 января 2025 10:20  [5] 33-летняя женщина разбилась насмерть в ДТП под Кстовом
29 января 2025 10:11  [48] Канавинский суд оставил в силе запрет на въезд в Россию для двоеженца
29 января 2025 09:35  [173] В "Сибур-Кстово" прокомментировали ночной инцидент с украинским БПЛА
29 января 2025 07:43  [502] Три украинских БПЛА сбили в Нижегородской области за ночь
29 января 2025 02:40  [528] Пожар произошел в Кстовской промзоне из-за атаки БПЛА 29 января
28 января 2025 19:02  [328] Бизнесмен попался на крупной взятке чиновнику из Ковернинского района
28 января 2025 16:06  [270] Более 80 человек травмировались на льду в Нижегородской области за неделю
28 января 2025 15:16  [410] Погибшим в жутком ДТП на М-12 в Пильне оказался священник из Казахстана
28 января 2025 13:17  [687] Полиция предупредила нижегородцев о новой мошеннической схеме
28 января 2025 12:14  [406] Известный актер сломал ногу из-за гололеда в Нижнем Новгороде
Происшествия

Канавинский суд оставил в силе запрет на въезд в Россию для двоеженца

29 января 2025 10:11  [48] Происшествия

Гражданин Азербайджана безуспешно попытался оспорить запрет на въезд в Россию, однако нижегородский суд отказал ему в удовлетворении иска. Об этом сообщает "Ъ-Приволжье".  

Мужчина вступил в брак с россиянкой, предоставив в Заречный ЗАГС поддельный документ, подтверждающий его якобы холостое положение. Однако выяснилось, что на родине у него уже есть супруга, с которой он официально не расторг отношения. В результате российские власти запретили ему въезд в страну, а в Канавинском райсуде сейчас рассматривается иск о признании его брака с гражданкой России недействительным.  

В попытке снять запрет мужчина настаивал, что в России у него семья, двое детей, работа, жилье и автомобиль, но эти доводы не убедили суд, и он оставил ограничение в силе.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Новости по теме
28 января 2025 18:46  [310] Судебные приставы изъяли шашки такси у пяти водителей в Дивееве
28 января 2025 17:37  [594] Экс-сотрудница взыскала с ГАЗа миллион рублей из-за травмы
28 января 2025 13:30  [741] Нижегородский суд решит судьбу сжегшего паспорт певца Шарлота
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph