"Торпедо" обыграло "Сочи" и укрепилось в зоне плей-офф Спорт

Хоккеисты нижегородского "Торпедо" одержали победу над "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая на льду сочинцев, завершилась со счетом 3:1.

Первыми отличились хозяева – единственную шайбу в составе "Сочи" забросил Игорь Швырев. Однако гости быстро восстановили равновесие благодаря точному броску Бобби Линча. Во втором периоде команды не сумели поразить ворота друг друга, а в заключительном игровом отрезке "Торпедо" склонило чашу весов в свою пользу – победными голами отметились Никита Артамонов и Кирилл Воронин.

Эта победа позволила команде Игоря Ларионова набрать 54 очка и удержаться на восьмой строчке в таблице Западной конференции. "Сочи" потерпел четвертое поражение подряд и с 33 очками занимает 11-е место.

В следующем туре нижегородцы 30 января проведут гостевой матч против московского "Динамо", а "Сочи" днем позже отправится на выезд к "Куньлуню".

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