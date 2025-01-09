18-летний электромонтер "Нижегородских моторов" тяжело травмировался на работе

18-летний электромонтер ООО "Нижегородские моторы", занимающийся ремонтом и обслуживанием электрооборудования, получил серьезные травмы.
Как сообщили в нижегородской Госинспекции труда, несчастный случай с работником произошел во время зачистки силового кабеля станка при подключенном шинном проводе. В результате короткого замыкания сотрудник получил ожоги от пламени.
Пострадавший был доставлен в больницу, где врачи диагностировали у него ожоги первой и второй степеней лица, шеи и левой руки, охватывающие 7% поверхности тела. Медицинское заключение подтвердило, что полученные травмы являются тяжелыми.
Инспекция труда в Нижегородской области начала расследование этого инцидента на производстве для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что монтер выпал из люльки на высоте 7 этажа в Нижнем Новгороде.
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