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Происшествия

18-летний электромонтер "Нижегородских моторов" тяжело травмировался на работе

31 января 2025 16:45  [86] Происшествия

18-летний электромонтер ООО "Нижегородские моторы", занимающийся ремонтом и обслуживанием электрооборудования, получил серьезные травмы.

Как сообщили в нижегородской Госинспекции труда, несчастный случай с работником произошел во время зачистки силового кабеля станка при подключенном шинном проводе. В результате короткого замыкания сотрудник получил ожоги от пламени.

Пострадавший был доставлен в больницу, где врачи диагностировали у него ожоги первой и второй степеней лица, шеи и левой руки, охватывающие 7% поверхности тела. Медицинское заключение подтвердило, что полученные травмы являются тяжелыми.

Инспекция труда в Нижегородской области начала расследование этого инцидента на производстве для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что монтер выпал из люльки на высоте 7 этажа в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Госинспекция труда Травма
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