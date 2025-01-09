Нижегородских коммунальщиков призвали готовиться к ухудшению погоды

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Нижегородских коммунальщиков предупредили о необходимости быть готовыми к ухудшению погоды. Об этом стало известно по итогам заседания штаба с участием глав районов и представителей мэрии.
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что за прошедшую неделю прогноз погоды неоднократно менялся. Если в середине недели синоптики обещали в первых числах февраля похолодание и выпадение до 12 сантиметров снега, то к концу недели прогнозируют дождь с обильными осадками мокрого снега при температуре около нуля градусов
Главам районных администраций поручено взять под контроль подготовку дорог и тротуаров, работу дворников и управляющих компаний, подключив к этому административно-техническую инспекцию.
Особое внимание дорожные службы уделят внутридворовым территориям и общественным пространствам, пешеходным переходам, входам в метро. Мэр также добавил, что лично проинспектирует работу коммунальщиков на улицах города.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде усилили контроль за ямочным ремонтом из-за оттепели.
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