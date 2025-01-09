Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
31 января 2025 19:51  [90] Нижегородских коммунальщиков призвали готовиться к ухудшению погоды
31 января 2025 19:43  [87] Нижегородские власти и «Росатом» договорились о создании "Города здоровья"
31 января 2025 19:24  [114] Контроль за ямочным ремонтом усилили в Нижнем Новгороде из-за оттепели
31 января 2025 18:51  [109] "Единая Россия" организует серию мероприятий в год 80-летия Великой Победы
31 января 2025 18:22  [148] Нижегородцам напомнили об опасности выхода на лёд
31 января 2025 17:49  [181] Почти 20 тысяч нижегородцев рискуют остаться без света
31 января 2025 17:36  [136] Запрет на добычу налима снят в Нижегородской области с 1 февраля
31 января 2025 17:23  [151] Нижегородец узнал о двойных почках только на операционном столе
31 января 2025 17:13  [140] Волонтеры помогают организовать работу предприятия, на которое смогут трудоустроиться ветераны СВО
31 января 2025 16:22  [157] Нижегородцам рассказали об угрозе зимних оттепелей для природы и урожая
Общество

Нижегородских коммунальщиков призвали готовиться к ухудшению погоды

31 января 2025 19:51  [90] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородских коммунальщиков предупредили о необходимости быть готовыми к ухудшению погоды. Об этом стало известно по итогам заседания штаба с участием глав районов и представителей мэрии.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что за прошедшую неделю прогноз погоды неоднократно менялся. Если в середине недели синоптики обещали в первых числах февраля похолодание и выпадение до 12 сантиметров снега, то к концу недели прогнозируют дождь с обильными осадками мокрого снега при температуре около нуля градусов

Главам районных администраций поручено взять под контроль подготовку дорог и тротуаров, работу дворников и управляющих компаний, подключив к этому административно-техническую инспекцию.

Особое внимание дорожные службы уделят внутридворовым территориям и общественным пространствам, пешеходным переходам, входам в метро. Мэр также добавил, что лично проинспектирует работу коммунальщиков на улицах города.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде усилили контроль за ямочным ремонтом из-за оттепели.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство Дороги Юрий Шалабаев
Поделиться:
Новости по теме
31 января 2025 11:13  [235] Снег и до -1 градуса обещают жителям Нижнего Новгорода в выходные
27 января 2025 15:19  [486] Борьбу с наледью усилили в Нижнем Новгороде из-за внезапной оттепели
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph