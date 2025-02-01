Нижегородские предприниматели могут столкнуться с внеплановыми проверками Бизнес

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В конце декабря 2024 года в законодательство Российской Федерации были внесены поправки, регулирующие проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении бизнеса. Эти изменения были закреплены в Постановлении Правительства РФ № 1955.

Павел Солодкий, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, отметил, что наиболее важные нововведения связаны с профилактическими визитами. "Раньше такие визиты могли проводиться исключительно с согласия предпринимателя, но сейчас они могут стать обязательными", – пояснил он Бизнес News.

Теперь для предприятий с высоким уровнем риска предусмотрен ежегодный обязательный профилактический визит. Если риск оценивается как чрезвычайно высокий, число таких визитов может увеличиться до двух в течение года.

Также вводится система учета посещений и проведенных проверок с использованием двухмерного штрих-кода для каждого инспектора. Появилась возможность заключения соглашений об устранении выявленных нарушений без наложения штрафов, при этом дело останавливается.

Адвокат Марина Ильичева подчеркнула, что основной упор делается на усиление превентивных мер и снижение давления на добросовестных бизнесменов. Она отметила, что штрафы в рамках этих мероприятий применяться не будут, хотя отказ от участия в них больше невозможен.

Объекты с повышенным уровнем риска, включая предприятия общественного питания и производства пищевых продуктов, окажутся под особым контролем.

Кроме того, уведомления о начале плановых проверок теперь должны поступать предпринимателям за десять рабочих дней до их начала, а сами проверки не смогут продолжаться более восьми часов. Помимо этого, предусмотрено проведение проверок удаленно.

Новый порядок упростит защиту прав предпринимателей благодаря унификации правил привлечения к ответственности.

Марина Ильичева также обратила внимание на продолжение процесса цифровизации взаимодействия государственных органов контроля и бизнеса. Так, планируется внедрить единую информационную систему "Инспектор" для проведения проверок. С помощью этой платформы можно будет организовывать инспекционные визиты, выездные проверки и рейдовые осмотры.

Ранее сообщалось, что 5 млн рублей получили победители региональной программы "Лидеры предпринимательства".