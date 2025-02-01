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Происшествия

Уголовное дело снова завели из-за обращения многодетной мамы в Дзержинске

06 февраля 2025 15:40  [134] Происшествия
Уголовное дело снова завели из-за обращения многодетной мамы в Дзержинске

Уголовное дело снова завели из-за обращения многодетной мамы в Дзержинске

Уголовное дело снова завели после обращения многодетной матери в городе Дзержинске Нижегородской области. По информации регионального СУ СКР, дело взял на контроль глава Следкома Александр Бастрыкин.

Речь идет о нарушении прав жителей многоквартирного дома. Здание 1964 года постройки еще в 2021 году признали аварийным, однако никаких мер в связи с этим не было принято. О данной ситуации ранее написали в соцсетях.

Женщине с тремя детьми присудили компенсацию, однако на выделенные средства равнозначную квартиру приобрести невозможно. В результате заявительница снова обратилась в правоохранительные органы.

И.о. руководителя СУ СК РФ по Нижегородской области Александру Дынькову поручено представить доклад об итогах расследования.

Ранее сообщалось, что нижегородский пенсионер заинтересовал Бастрыкина после разборок с должниками.

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Теги:
Дзержинск Уголовное дело
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