Уголовное дело снова завели из-за обращения многодетной мамы в Дзержинске Происшествия

Уголовное дело снова завели из-за обращения многодетной мамы в Дзержинске

Уголовное дело снова завели после обращения многодетной матери в городе Дзержинске Нижегородской области. По информации регионального СУ СКР, дело взял на контроль глава Следкома Александр Бастрыкин.

Речь идет о нарушении прав жителей многоквартирного дома. Здание 1964 года постройки еще в 2021 году признали аварийным, однако никаких мер в связи с этим не было принято. О данной ситуации ранее написали в соцсетях.

Женщине с тремя детьми присудили компенсацию, однако на выделенные средства равнозначную квартиру приобрести невозможно. В результате заявительница снова обратилась в правоохранительные органы.

И.о. руководителя СУ СК РФ по Нижегородской области Александру Дынькову поручено представить доклад об итогах расследования.

Ранее сообщалось, что нижегородский пенсионер заинтересовал Бастрыкина после разборок с должниками.