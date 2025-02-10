Рабочий чуть не погиб, упав с крана в Нижегородской области

Рабочий ООО "Фанпром" получил серьёзные повреждения в результате падения с крана.
Как сообщает Гострудниспекция в Нижегородской области, вентилевой гидравлического пресса 4 разряда ушел на перерыв, затем поднялся на козловой кран по крановой лестнице, сел на крановую площадку и вдруг полетел вниз, ударившись спиной о подкрановые пути.
В результате падения у работника диагностированы множественные травмы. Роструд начал расследование.
Ранее сообщалось, что 41-летний рабочий погиб на стройке метро в Нижнем Новгороде.
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