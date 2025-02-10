Рабочий чуть не погиб, упав с крана в Нижегородской области Общество

Рабочий ООО "Фанпром" получил серьёзные повреждения в результате падения с крана.

Как сообщает Гострудниспекция в Нижегородской области, вентилевой гидравлического пресса 4 разряда ушел на перерыв, затем поднялся на козловой кран по крановой лестнице, сел на крановую площадку и вдруг полетел вниз, ударившись спиной о подкрановые пути.

В результате падения у работника диагностированы множественные травмы. Роструд начал расследование.

Ранее сообщалось, что 41-летний рабочий погиб на стройке метро в Нижнем Новгороде.