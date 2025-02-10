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Общество

Рабочий чуть не погиб, упав с крана в Нижегородской области

10 февраля 2025 19:00  [116] Общество

Рабочий ООО "Фанпром" получил серьёзные повреждения в результате падения с крана.

Как сообщает Гострудниспекция в Нижегородской области, вентилевой гидравлического пресса 4 разряда ушел на перерыв, затем поднялся на козловой кран по крановой лестнице, сел на крановую площадку и вдруг полетел вниз, ударившись спиной о подкрановые пути.

В результате падения у работника диагностированы множественные травмы. Роструд начал расследование. 

Ранее сообщалось, что 41-летний рабочий погиб на стройке метро в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Госинспекция труда
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