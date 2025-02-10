Мужчина сорвался с балкона 3-го этажа в Дзержинске

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Мужчина сорвался с балкона третьего этажа в Дзержинске. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Кстати".
На кадрах видно, что потерпевший держится руками за перегородку и пытается спуститься вниз. В какой-то момент мужчина теряет равновесие и падает спиной на землю.
По данным очевидцев, все произошло на улице Гайдара. Сообщается, что у пострадавшего перелом позвоночника, его увезли на машине скорой помощи.
Ранее сообщалось, что 77-летний мужчина заживо сгорел в Шахунье.
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