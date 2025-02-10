Как действовать при атаке дронов
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
11 февраля 2025 11:24  [3] Мужчина сорвался с балкона 3-го этажа в Дзержинске
11 февраля 2025 07:00  [185] 77-летний мужчина заживо сгорел в Шахунье
10 февраля 2025 20:49  [274] Муж с женой получили 16,5 года за зверское убийство соседа в Арзамасе
10 февраля 2025 19:45  [408] Контролера газовой службы осудят по делу о взрыве дома на Краснодонцев
10 февраля 2025 18:45  [198] Электрик осужден на 2 года за гибель ребенка в Уренском районе
10 февраля 2025 17:48  [625] Доставщик еды напугал подростков в нижегородской пиццерии
10 февраля 2025 16:49  [517] Нижегородский район возглавил рейтинг самых криминальных в городе
10 февраля 2025 15:39  [850] Обстрел нижегородских трамваев закончился проверкой полиции
10 февраля 2025 15:18  [362] Силовики накрыли экстремистскую ячейку в Нижнем Новгороде
10 февраля 2025 14:03  [479] Нижегородский суд дал "вору в законе" из Армении 10 лет колонии
Происшествия

Мужчина сорвался с балкона 3-го этажа в Дзержинске

11 февраля 2025 11:24  [3] Происшествия

Фото: сто-кадр видео Telegram-канала "Кстати..."

Мужчина сорвался с балкона третьего этажа в Дзержинске. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Кстати".

На кадрах видно, что потерпевший держится руками за перегородку и пытается спуститься вниз. В какой-то момент мужчина теряет равновесие и падает спиной на землю.

По данным очевидцев, все произошло на улице Гайдара. Сообщается, что у пострадавшего перелом позвоночника, его увезли на машине скорой помощи.

Ранее сообщалось, что 77-летний мужчина заживо сгорел в Шахунье.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
несчастный случай Травма
Поделиться:
Новости по теме
09 февраля 2025 11:01  [1106] Две женщины заживо сгорели в Нижегородской области
07 февраля 2025 09:37  [416] Многодетная семья чуть не погибла при пожаре в Нижегородской области
04 февраля 2025 09:49  [485] Телефон школьника задымился прямо на уроке в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Поезд Победы в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:42"Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph