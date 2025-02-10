Мужчина сорвался с балкона 3-го этажа в Дзержинске Происшествия

Фото: сто-кадр видео Telegram-канала "Кстати..."

Мужчина сорвался с балкона третьего этажа в Дзержинске. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Кстати".

На кадрах видно, что потерпевший держится руками за перегородку и пытается спуститься вниз. В какой-то момент мужчина теряет равновесие и падает спиной на землю.

По данным очевидцев, все произошло на улице Гайдара. Сообщается, что у пострадавшего перелом позвоночника, его увезли на машине скорой помощи.

Ранее сообщалось, что 77-летний мужчина заживо сгорел в Шахунье.