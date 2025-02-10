Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
Как действовать при атаке дронов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 февраля 2025 17:12  [36] Ректор Трофимов высказался о новых правилах поступления в ННГУ
11 февраля 2025 16:50  [92] Ленинский ДУК письменно попросил жителей снять остекление с балконов
11 февраля 2025 16:33  [119] Инвесторов ищут для строительства второй немецкой деревни под Нижним Новгородом
11 февраля 2025 16:22  [109] Троллейбусы стоят в районе Сормовского шоссе из-за обесточивания сети
11 февраля 2025 16:16  [117] Почти миллиард рублей уйдет на ремонт 275 дворов в Нижнем Новгороде
11 февраля 2025 16:00  [173] Карантин по ОРВИ ввели в трех школах и трех детсадах Нижегородской области
11 февраля 2025 15:31  [130] Полигон ТКО около Балахны ждет масштабная реконструкция
11 февраля 2025 15:28  [146] Определен перевозчик для нижегородского автобусного маршрута А-42
11 февраля 2025 14:59  [144] Нижегородская область возглавила турпоток в Москву среди регионов ПФО
11 февраля 2025 14:36  [158] Наркологическую больницу на Автозаводе присоединят к областному наркодиспансеру
Общество

Ленинский ДУК письменно попросил жителей снять остекление с балконов

11 февраля 2025 16:50  [92] Общество

ДУК Ленинского района направил собственникам квартир письма с требованием убрать остекление балконов, о чем жильцы сообщили в социальных сетях.

Письма, в частности, были разосланы жителям домов на улицах Радио и Снежной. В посланиях говорится, что владельцы остекленных балконов должны в течение 10 дней убрать конструкции. Однако, впоследствии стало ясно, что демонтаж не является обязательным.

Таким образом, власти лишь стремятся побудить жильцов самостоятельно очищать свои балконы от наледи и сосулек. Чтобы избежать снятия остекления, собственники должны обратиться в ДУК с уведомлением о том, что берут на себя ответственность за очистку.

В управляющей организации отмечают, что такие меры являются стандартной практикой. В то же время пользователи соцсетей задаются вопросом, где коммунальщики нашли наледь на балконах в условиях теплой зимы этого года.

Ранее сообщалось, что ДУКи и ресурсники вернули нижегородцам 9,5 млн рублей переплаты за ЖКХ.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДУК Ленинский район
Поделиться:
Новости по теме
26 декабря 2024 11:57  [622] Управляющая компания отремонтировала балкон дома в Дзержинске после штрафа от ГЖИ
16 декабря 2024 18:03  [802] Более 160 входных групп жилых домов отремонтировали в регионе после жалоб в ГЖИ
31 октября 2024 19:10  [1103] Штрафы до 500 тысяч рублей вводят за нарушения правил благоустройства в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Поезд Победы в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:42"Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph