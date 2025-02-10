Ленинский ДУК письменно попросил жителей снять остекление с балконов Общество

ДУК Ленинского района направил собственникам квартир письма с требованием убрать остекление балконов, о чем жильцы сообщили в социальных сетях.

Письма, в частности, были разосланы жителям домов на улицах Радио и Снежной. В посланиях говорится, что владельцы остекленных балконов должны в течение 10 дней убрать конструкции. Однако, впоследствии стало ясно, что демонтаж не является обязательным.

Таким образом, власти лишь стремятся побудить жильцов самостоятельно очищать свои балконы от наледи и сосулек. Чтобы избежать снятия остекления, собственники должны обратиться в ДУК с уведомлением о том, что берут на себя ответственность за очистку.

В управляющей организации отмечают, что такие меры являются стандартной практикой. В то же время пользователи соцсетей задаются вопросом, где коммунальщики нашли наледь на балконах в условиях теплой зимы этого года.

Ранее сообщалось, что ДУКи и ресурсники вернули нижегородцам 9,5 млн рублей переплаты за ЖКХ.