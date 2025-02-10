Нижегородская мэрия направит 96,9 млн рублей на выплаты строителям "Стрелки" Экономика

Администрация Нижнего Новгорода планирует выделить 96,9 млн рублей для выплаты задолженностей по зарплате и компенсаций уволенным сотрудникам ООО "НН СУ-620".

Эти средства заложены в проект поправок к городскому бюджету 2025 года, который в феврале внесли на рассмотрение в гордуму. Согласно документу, деньги поступят из резервного фонда регионального правительства.

Компания "НН СУ-620" ранее работала субподрядчиком при строительстве метро до станции "Стрелка".

Напомним, что станция метро "Стрелка" открылась 12 июня 2018 года. Ее построили к чемпионату мира по футболу.

Контракт стоимостью 10,396 млрд рублей на строительство метро до станции "Стрелка" был заключен 23 марта 2015 года с ООО "Управление строительства – 620" ("СК "УС-620").