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Экономика

Нижегородская мэрия направит 96,9 млн рублей на выплаты строителям "Стрелки"

12 февраля 2025 17:40  [48] Экономика

Администрация Нижнего Новгорода планирует выделить 96,9 млн рублей для выплаты задолженностей по зарплате и компенсаций уволенным сотрудникам ООО "НН СУ-620".  

Эти средства заложены в проект поправок к городскому бюджету 2025 года, который в феврале внесли на рассмотрение в гордуму. Согласно документу, деньги поступят из резервного фонда регионального правительства.  

Компания "НН СУ-620" ранее работала субподрядчиком при строительстве метро до станции "Стрелка".

Напомним, что станция метро "Стрелка" открылась 12 июня 2018 года. Ее построили к чемпионату мира по футболу.

Контракт стоимостью 10,396 млрд рублей на строительство метро до станции "Стрелка" был заключен 23 марта 2015 года с ООО "Управление строительства – 620" ("СК "УС-620"). 

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Теги:
Метро Строительство
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