Изменение оплаты за тепло создаст проблемы с льготами в России Общество

С 1 марта в России изменится порядок расчета платы за отопление в многоквартирных домах — теперь жильцы будут платить только в отопительный сезон. Официально этот вариант называют более прозрачным, однако эксперты сомневаются в его удобстве для потребителей.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин считает, что новый механизм не сделает платежи понятнее, но может создать дополнительные финансовые трудности для населения.

Риски для жителей и ресурсоснабжающих организаций

По словам Крохина, главная проблема заключается в том, что люди не будут копить средства, освобожденные летом, а зимой столкнутся с резким увеличением платежей. Такой опыт уже был в Москве несколько лет назад и вызвал массовое недовольство горожан.

"Когда платежи за отопление выросли в два-три раза, люди выходили на митинги. Их доходы остаются на прежнем уровне, а нагрузка на бюджет в холодное время года резко возрастает", — напомнил он в беседе с 360.ru.

Равномерная система оплаты, существовавшая ранее, была выгодна не только жильцам, но и поставщикам ресурсов, поскольку позволяла им заблаговременно закупать топливо, ремонтировать оборудование и готовиться к зимнему сезону.

Льготники могут потерять компенсации

Еще один важный аспект, о котором редко упоминают сторонники новой схемы, — льготы и субсидии.

"Например, ветераны и пенсионеры получают 50% скидку, многодетные семьи — 30%. Но если летом платежей за отопление не будет, то и компенсации тоже. В итоге зимой, когда расходы на тепло возрастут, люди могут остаться без поддержки", — пояснил Крохин.

Кроме того, в морозные месяцы норматив потребления тепла может быть превышен, а дополнительные расходы на электроотопление лягут на плечи самих жильцов.

Эксперт выразил сомнение, что такие изменения пойдут на пользу гражданам, поскольку они увеличат финансовую нагрузку в зимний период и усложнят процесс получения льгот.

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