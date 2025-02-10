В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Как действовать при атаке дронов
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 февраля 2025 09:34  [1] Изменение оплаты за тепло создаст проблемы с льготами в России
14 февраля 2025 08:00  [97] Минсельхоз: нашествия саранчи в Нижегородской области не будет
14 февраля 2025 07:00  [148] Реконструкция арзамасской школы №1 завершится в 2026 году
13 февраля 2025 21:09  [51] В Нижнем Новгороде открылся региональный центр Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы
13 февраля 2025 20:00  [322] ННГАСУ ведет мониторинг 8 зданий около стройки в Почаинском овраге
13 февраля 2025 19:30  [299] Нижний Новгород поможет с благоустройством парка в Сухуме
13 февраля 2025 19:00  [294] Мэр Дзержинска обсудил достройку школы имени Молева с родителями учащихся
13 февраля 2025 18:45  [335] Автобусный маршрут продлят от проспекта Героев Донбасса до Мраморной
13 февраля 2025 18:13  [56] Андрей Чечерин посетил строящуюся школу и два техникума в Ардатовском округе
13 февраля 2025 18:11  [413] Нижегородских врачей призвали быть настороже из-за вируса Эболы
Общество

Изменение оплаты за тепло создаст проблемы с льготами в России

14 февраля 2025 09:34  [1] Общество

С 1 марта в России изменится порядок расчета платы за отопление в многоквартирных домах — теперь жильцы будут платить только в отопительный сезон. Официально этот вариант называют более прозрачным, однако эксперты сомневаются в его удобстве для потребителей.  

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин считает, что новый механизм не сделает платежи понятнее, но может создать дополнительные финансовые трудности для населения.  

Риски для жителей и ресурсоснабжающих организаций

По словам Крохина, главная проблема заключается в том, что люди не будут копить средства, освобожденные летом, а зимой столкнутся с резким увеличением платежей. Такой опыт уже был в Москве несколько лет назад и вызвал массовое недовольство горожан.  

"Когда платежи за отопление выросли в два-три раза, люди выходили на митинги. Их доходы остаются на прежнем уровне, а нагрузка на бюджет в холодное время года резко возрастает", — напомнил он в беседе с 360.ru.

Равномерная система оплаты, существовавшая ранее, была выгодна не только жильцам, но и поставщикам ресурсов, поскольку позволяла им заблаговременно закупать топливо, ремонтировать оборудование и готовиться к зимнему сезону.  

Льготники могут потерять компенсации

Еще один важный аспект, о котором редко упоминают сторонники новой схемы, — льготы и субсидии.  

"Например, ветераны и пенсионеры получают 50% скидку, многодетные семьи — 30%. Но если летом платежей за отопление не будет, то и компенсации тоже. В итоге зимой, когда расходы на тепло возрастут, люди могут остаться без поддержки", — пояснил Крохин.  

Кроме того, в морозные месяцы норматив потребления тепла может быть превышен, а дополнительные расходы на электроотопление лягут на плечи самих жильцов.  

Эксперт выразил сомнение, что такие изменения пойдут на пользу гражданам, поскольку они увеличат финансовую нагрузку в зимний период и усложнят процесс получения льгот.

Ранее нижегородцам рассказали, как правильно вывозить строительный мусор.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ
Поделиться:
Новости по теме
13 февраля 2025 16:54  [703] Нижегородцам изменили оплату за отопление из-за продленного сезона
10 февраля 2025 09:13  [1888] Как изменятся счета за коммуналку в России в 2025 году: новые правила и тарифы
05 февраля 2025 14:02  [591] Жителям Дзержинска выставили миллионные счета за установку общедомовых счетчиков
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Поезд Победы в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:42"Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph