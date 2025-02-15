Дорогу на улице Пожарского в Нижнем Новгороде отремонтируют за 6 млн рублей Экономика

Департамент экономразвития нижегородской администрации объявил об электронных торгах для разработки проекта капремонта дороги на улице Пожарского.

Как сообщается на сайте госзакупок, торги начинаются с отметки 5,8 млн рублей. Деньги будут выделены из городского бюджета на 2026 год. Заказчиком работ выступает МКУ "ГУММиД".

Подать заявку на участие в аукционе можно до 5 марта. Результаты торгов объявят 6 марта. Победителю предстоит провести инженерные изыскания и разработать проект автодороги протяженностью 430 метров, проходящей по улице Пожарского от площади Минина до улицы Пискунова.

На данном участке планируется обустроить две полосы движения шириной от 3 до 3,5 метра, а также предусмотреть двухметровые тротуары по обеим сторонам дороги. Кроме того, техзадание включает установку наружного освещения. Все параметры будут уточнены в процессе изысканий. Подрядчик должен завершить работы в соответствии с контрактом до середины февраля 2026 года.

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