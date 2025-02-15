В нижегородских вузах изменили правила поступления
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
17 февраля 2025 19:00  [99] Дорогу на улице Пожарского в Нижнем Новгороде отремонтируют за 6 млн рублей
17 февраля 2025 15:00  [206] 13,4 млрд рублей вложат в строительство двух набережных в Нижнем Новгороде
17 февраля 2025 14:10  [196] Почти 90 млн рублей выделено на модернизацию сходов станции метро "Заречная"
17 февраля 2025 13:39  [806] Строительство производства твердосплавного инструмента стартовало в ОЭЗ "Кулибин"
17 февраля 2025 12:25  [228] Убытки судостроительного завода "Красное Сормово" в 2024 году выросли в 2,5 раза
17 февраля 2025 09:39  [428] Нижегородская область опустилась на 16-е место в рейтинге качества жизни
17 февраля 2025 08:44  [340] Средний доход в Нижнем Новгороде вырос до 68 тысяч рублей
16 февраля 2025 13:47  [455] PR-менеджер может зарабатывать до 140 тысяч рублей в Нижнем Новгороде
16 февраля 2025 13:05  [355] Пошлины на импортные товары могут вырасти в России
16 февраля 2025 12:00  [531] Нижегородская область выпустит облигации в 2025-2027 годах
Экономика

Дорогу на улице Пожарского в Нижнем Новгороде отремонтируют за 6 млн рублей

17 февраля 2025 19:00  [99] Экономика

Департамент экономразвития нижегородской администрации объявил об электронных торгах для разработки проекта капремонта дороги на улице Пожарского.

Как сообщается на сайте госзакупок, торги начинаются с отметки 5,8 млн рублей. Деньги будут выделены из городского бюджета на 2026 год. Заказчиком работ выступает МКУ "ГУММиД".

Подать заявку на участие в аукционе можно до 5 марта. Результаты торгов объявят 6 марта. Победителю предстоит провести инженерные изыскания и разработать проект автодороги протяженностью 430 метров, проходящей по улице Пожарского от площади Минина до улицы Пискунова.

На данном участке планируется обустроить две полосы движения шириной от 3 до 3,5 метра, а также предусмотреть двухметровые тротуары по обеим сторонам дороги.  Кроме того, техзадание включает установку наружного освещения. Все параметры будут уточнены в процессе изысканий. Подрядчик должен завершить работы в соответствии с контрактом до середины февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что около 90 млн рублей выделено на модернизацию сходов станции метро "Заречная".

Также мы рассказывали, что в строительство двух набережных в Нижнем Новгороде вложат 13,4 млрд рублей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госзакупки Дороги Ремонтные работы
Поделиться:
Новости по теме
17 февраля 2025 13:11  [374] 135 млн рублей выделят на благоустройства проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде
14 февраля 2025 14:55  [571] Ремонт на станциях метро "Двигатель революции" и "Пролетарская" завершат к марту
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph