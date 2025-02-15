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Происшествия

Мужчина после избиения деревянной палкой попал в больницу в Шатках

18 февраля 2025 11:30  [134] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Шатковском округе полицейские раскрыли тяжкое преступление против личности: потерпевшего жесткого избили деревянной палкой.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского ГУ МВД, в больницу с тяжкими телесными повреждениями был доставлен 62-летний мужчина.

Во время расследования полицейские выяснили, что пострадавшего избили в сторожке на территории предприятия в одном из сел Шатковского округа. Удары по голове ему нанес приятель из-за личной неприязни.

Задержанным по подозрению в этом преступлении оказался 61-летний житель Первомайска, ранее не судимый. Деревянную палку приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещдока. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что молодой нижегородец пытался зарезать собственного отца.

 

 

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Теги:
Уголовное дело Шатковский район
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