Известная певица потеряла кота в Нижнем Новгороде

Фото:
Певица Наталия Иванова ищет потерявшегося кота в Нижнем Новгороде. Она обратилась в соцсетях за помощью к жителям столицы Приволжья.
Разыскивается кот породы золотой британский по кличке Пафнутий, кончик хвоста черный. Последний раз его видели 11 февраля в микрорайоне Верхние Печеры рядом с НГТУ имени Алексеева, в ТСЖ "Лагуна".
Наша знаменитая землячка обещает награду нашедшему домашнего питомца в 30 тысяч рублей.
"Вдруг его кто-то приютил, верните, пожалуйста. Телефон для связи 89107912222", - обратилась она к нижегородцам.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+