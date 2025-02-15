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Общество

Известная певица потеряла кота в Нижнем Новгороде

19 февраля 2025 09:16  [99] Общество

Фото: Наталия Иванова/ VK

Певица Наталия Иванова ищет потерявшегося кота в Нижнем Новгороде. Она обратилась в соцсетях за помощью к жителям столицы Приволжья. 

Разыскивается кот породы золотой британский по кличке Пафнутий, кончик хвоста черный. Последний раз его видели 11 февраля в микрорайоне Верхние Печеры рядом с НГТУ имени Алексеева, в ТСЖ "Лагуна".

Наша знаменитая землячка обещает награду нашедшему домашнего питомца в 30 тысяч рублей. 

"Вдруг его кто-то приютил, верните, пожалуйста. Телефон для связи 89107912222", - обратилась она к нижегородцам. 

 

 

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Теги:
Животные
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