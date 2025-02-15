Движение транспорта в районе Щелковского хутора ограничат на два дня Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта по двум местным проездам около Щелоковского хутора и Анкудиновского шоссе.

Как сообщает пресс-служба администрации города, запрет на проезд будет действовать с 22:00 20 февраля до 17:00 22 февраля на участках от шоссе до дома № 4 и от шоссе до дома № 26 по улице Корейской.

Ограничения вводятся в связи с проведением соревнований по лыжным гонкам.

Водителей просят смотреть на дорожные знаки и планировать свой маршрут с учетом временных ограничений.

Ранее сообщалось, что скорость движения на участке улицы Лысогорской ограничили до 10 км/ч. Также сообщалось, что Авиаторская улица частично перекрыта в Нижнем Новгороде до 15 мая.