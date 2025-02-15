Врачи удалили две опухоли яичников у 16-летней нижегородки Общество

У 16-летней жительницы Нижнего Новгорода медики выявили две опухоли яичников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор "Стационар пресс" Алексей Никонов.

Диагноз был поставлен после планового УЗИ. У девушки обнаружили доброкачественные образования — цистаденому и тератому. До обследования опухоли никак себя не проявляли и не вызывали жалоб.

Хирурги провели операцию в областной детской клинической больнице. Новообразования удалили лапароскопическим методом, сделав небольшие разрезы, не превышающие 1 см.