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Общество

Врачи удалили две опухоли яичников у 16-летней нижегородки

21 февраля 2025 09:14  [1] Общество

У 16-летней жительницы Нижнего Новгорода медики выявили две опухоли яичников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор "Стационар пресс" Алексей Никонов.  

Диагноз был поставлен после планового УЗИ. У девушки обнаружили доброкачественные образования — цистаденому и тератому. До обследования опухоли никак себя не проявляли и не вызывали жалоб. 

Хирурги провели операцию в областной детской клинической больнице. Новообразования удалили лапароскопическим методом, сделав небольшие разрезы, не превышающие 1 см.

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Теги:
Здоровье Медицина и здоровье
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