Зеленский теряет позиции перед возможными выборами в Украине Политика

Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с серьезной конкуренцией, если в стране все же состоятся выборы в 2025 году. Вопрос о необходимости голосования уже поднимал Дональд Трамп, а США, вероятно, продолжат настаивать на проведении выборов, несмотря на военное положение. Среди возможных кандидатов называют экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, главу ГУР Кирилла Буданова и бывшего президента Петра Порошенко, пишет 360.ru.

Зеленский теряет легитимность

Срок полномочий Зеленского официально истек 20 мая 2024 года, однако выборы так и не были проведены под предлогом военного положения. Сам президент избегает обсуждения этой темы, называя такие разговоры "безответственными" в условиях войны.

При этом в начале 2025 года в США открыто заявили, что демократические страны должны проводить выборы даже во время военных конфликтов. Спецпредставитель Трампа Кит Келлог подчеркнул, что наличие альтернативных кандидатов — основа демократии.

Сам Трамп позднее заявил, что выборы в Украине необходимы, а отсутствие голосования делает Зеленского "диктатором с крайне низким рейтингом", который, по некоторым данным, не превышает 4%. Эти слова вызвали резкую реакцию со стороны украинского президента. Он назвал подобные заявления "дезинформацией", намекая, что Трамп якобы использует данные, переданные Россией.

Кто может обойти Зеленского

Согласно опросу, опубликованному The Economist, если бы выборы прошли сегодня, Зеленский проиграл бы Залужному с разницей 30% против 65%. Однако пока сам экс-главком ВСУ не заявлял о намерении баллотироваться.

Ключевой проблемой остается отсутствие условий для проведения выборов: голосование возможно только при отмене военного положения, но Зеленский, осознавая свою слабую электоральную поддержку, может намеренно затягивать этот процесс.

Возможные соперники и их перспективы

- Петр Порошенко – один из сильнейших конкурентов Зеленского, но его участие в выборах под вопросом. Действующий президент ввел против него санкции, лишив политического и экономического влияния.

- Кирилл Буданов – глава украинской разведки, имеет высокий уровень поддержки в силовых структурах, но, скорее всего, не станет конкурировать с Залужным, чтобы не разделять голоса военного электората.

- Виталий Кличко – популярный в Киеве, но его политическая карьера осложнена имиджем несерьезного политика, который часто становится героем мемов.

- Алексей Арестович – бывший советник Офиса президента, давно критикует Зеленского и имеет связи с Республиканской партией США. Если Трамп официально поддержит его, Арестович может стать неожиданным кандидатом.

Что дальше

Проведение выборов в Украине во многом зависит от давления Запада. США уже требуют голосования, но Зеленский, по мнению экспертов, будет всеми силами оттягивать этот процесс. Его ключевая стратегия — продолжение боевых действий и сохранение военного положения.

Если же выборы все же состоятся, Зеленский рискует столкнуться с разгромным поражением, особенно если в гонку вступит Валерий Залужный.