В нижегородских вузах изменили правила поступления
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
21 февраля 2025 10:14  [66] Зеленский теряет позиции перед возможными выборами в Украине
20 февраля 2025 15:49  [228] США предъявили Зеленскому обвинения после гибели американского журналиста
20 февраля 2025 14:38  [273] Евгений Люлин: "Семьи участников СВО должны иметь льготы на подключение домов к электросетям"
20 февраля 2025 14:33  [303] Законопроект об объединении Нижнего Новгорода и Кстова внесут не раньше марта
20 февраля 2025 11:17  [300] Нижний Новгород примет XII Форум регионов России и Беларуси под знаком молодежного сотрудничества
20 февраля 2025 10:43  [308] Мошенники создали фейковый аккаунт еще одного нижегородского министра
19 февраля 2025 20:09  [446] Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Казань
19 февраля 2025 19:15  [369] ОНФ выявил проблемы диспансеризации и предложил изменить систему
19 февраля 2025 18:59  [406] Представлен рейтинг самых медийных нижегородских политиков в Госдуме и Совфеде
19 февраля 2025 17:09  [352] Сатаев назвал критической ситуацию с нехваткой школ и детсадов в Лесном городке
Политика

Зеленский теряет позиции перед возможными выборами в Украине

21 февраля 2025 10:14  [66] Политика

Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с серьезной конкуренцией, если в стране все же состоятся выборы в 2025 году. Вопрос о необходимости голосования уже поднимал Дональд Трамп, а США, вероятно, продолжат настаивать на проведении выборов, несмотря на военное положение. Среди возможных кандидатов называют экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, главу ГУР Кирилла Буданова и бывшего президента Петра Порошенко, пишет 360.ru.  

Зеленский теряет легитимность  

Срок полномочий Зеленского официально истек 20 мая 2024 года, однако выборы так и не были проведены под предлогом военного положения. Сам президент избегает обсуждения этой темы, называя такие разговоры "безответственными" в условиях войны.  

При этом в начале 2025 года в США открыто заявили, что демократические страны должны проводить выборы даже во время военных конфликтов. Спецпредставитель Трампа Кит Келлог подчеркнул, что наличие альтернативных кандидатов — основа демократии.  

Сам Трамп позднее заявил, что выборы в Украине необходимы, а отсутствие голосования делает Зеленского "диктатором с крайне низким рейтингом", который, по некоторым данным, не превышает 4%. Эти слова вызвали резкую реакцию со стороны украинского президента. Он назвал подобные заявления "дезинформацией", намекая, что Трамп якобы использует данные, переданные Россией.  

Кто может обойти Зеленского

Согласно опросу, опубликованному The Economist, если бы выборы прошли сегодня, Зеленский проиграл бы Залужному с разницей 30% против 65%. Однако пока сам экс-главком ВСУ не заявлял о намерении баллотироваться.  

Ключевой проблемой остается отсутствие условий для проведения выборов: голосование возможно только при отмене военного положения, но Зеленский, осознавая свою слабую электоральную поддержку, может намеренно затягивать этот процесс.  

Возможные соперники и их перспективы  

- Петр Порошенко – один из сильнейших конкурентов Зеленского, но его участие в выборах под вопросом. Действующий президент ввел против него санкции, лишив политического и экономического влияния.  

- Кирилл Буданов – глава украинской разведки, имеет высокий уровень поддержки в силовых структурах, но, скорее всего, не станет конкурировать с Залужным, чтобы не разделять голоса военного электората.  

- Виталий Кличко – популярный в Киеве, но его политическая карьера осложнена имиджем несерьезного политика, который часто становится героем мемов.  

- Алексей Арестович – бывший советник Офиса президента, давно критикует Зеленского и имеет связи с Республиканской партией США. Если Трамп официально поддержит его, Арестович может стать неожиданным кандидатом.  

Что дальше  

Проведение выборов в Украине во многом зависит от давления Запада. США уже требуют голосования, но Зеленский, по мнению экспертов, будет всеми силами оттягивать этот процесс. Его ключевая стратегия — продолжение боевых действий и сохранение военного положения.  

Если же выборы все же состоятся, Зеленский рискует столкнуться с разгромным поражением, особенно если в гонку вступит Валерий Залужный.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Иностранцы СВО
Поделиться:
Новости по теме
19 февраля 2025 14:44  [262] США рассматривают возможность ввода войск на Украину под предлогом защиты месторождений
13 февраля 2025 12:24  [959] Захар Прилепин: "Трамп залезет с ногами в нашу Украину"
13 февраля 2025 07:38  [579] Путин и Трамп провели первый за годы разговор: что это значит для мира
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph