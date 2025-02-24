Дезинсекцию проведут в нижегородском колледже после жалоб на огромных многоножек

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После жалоб студентов и педагогов на огромных многоножек в третьем корпусе Нижегородского медицинского колледжа будет проведена дополнительная дезинсекция помещений. Она запланирована с 25 февраля по 27 февраля, сообщили НИА "Нижний Новгород" в образовательном учреждении.
Администрация колледжа утверждает, что полная дезинсекция здания проводится регулярно, а уборка осуществляется ежедневно с использованием дезинфицирующих средств.
Однако, по словам преподавателей колледжа, насекомые там появляются практически каждый год.
Напомним, что накануне в местных телеграм-каналах распространилось видео, где жуткие насекомые ползают по стенам колледжа. Видео вызвало общественный резонанс.
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