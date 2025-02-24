Потепление ожидает нижегородцев в начале марта Общество

Потепление ожидается в первый месяц весны в Нижегородской области. Предварительный прогноз опубликован на сайте регионального МЧС.

По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха будет -1.. -3°, что выше средних значений за несколько последних лет на 1 градус по Цельсию.

Осадки прогнозируются ниже нормы в 25-40 мм.

МЧС предупреждает о возможных резких изменениях погоды, сильном ветре, налипании мокрого снега и гололедно-изморозевых отложениях.

Ранее сообщалось, климатическую весну в регионе следует ждать только к концу марта.