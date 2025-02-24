Потепление ожидает нижегородцев в начале марта

Потепление ожидается в первый месяц весны в Нижегородской области. Предварительный прогноз опубликован на сайте регионального МЧС.
По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха будет -1.. -3°, что выше средних значений за несколько последних лет на 1 градус по Цельсию.
Осадки прогнозируются ниже нормы в 25-40 мм.
МЧС предупреждает о возможных резких изменениях погоды, сильном ветре, налипании мокрого снега и гололедно-изморозевых отложениях.
Ранее сообщалось, климатическую весну в регионе следует ждать только к концу марта.
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