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Общество

Потепление ожидает нижегородцев в начале марта

25 февраля 2025 18:00  [96] Общество

Потепление ожидается в первый месяц весны в Нижегородской области. Предварительный прогноз опубликован на сайте регионального МЧС.

По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха будет -1.. -3°, что выше средних значений за несколько последних лет на 1 градус по Цельсию.

Осадки прогнозируются ниже нормы в 25-40 мм.

МЧС предупреждает о возможных резких изменениях погоды, сильном ветре, налипании мокрого снега и гололедно-изморозевых отложениях.

Ранее сообщалось, климатическую весну в регионе следует ждать только к концу марта.

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Теги:
весна Погода Прогноз
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