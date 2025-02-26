Нижегородское Заксобрание учредило новые почетные звания Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 27 февраля учредили целый ряд новых почетных званий. Это решение направлено на признание заслуг специалистов разных отраслей.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что наградное законодательство в регионе постоянно совершенствуется.

Так, депутаты приняли постановление об утверждении положений о званиях «Заслуженный авиастроитель Нижегородской области», «Заслуженный изобретатель Нижегородской области», «Заслуженный конструктор Нижегородской области», «Заслуженный машиностроитель Нижегородской области», «Заслуженный металлург Нижегородской области», «Заслуженный работник химической промышленности Нижегородской области», «Заслуженный судостроитель Нижегородской области».

Кроме того, депутаты Заксобрания приняли за основу положение «Об утверждении звания «Заслуженный экономист Нижегородской области», в окончательной редакции документ будет утвержден в марте. Также депутаты внесли изменения в закон «О наградах и премиях в Нижегородской области», в соответствии с которыми в регионе появится новое звание «Заслуженный финансист Нижегородской области».

Звания будут присваиваться профессионалам, которые внесли значительный вклад в развитие данных отраслей. Претендовать на присвоение таких званий смогут работники со стажем не менее 15 лет в соответствующей сфере.

«Предприятия смогут самостоятельно выдвигать кандидатов на присвоение званий, а взаимодействие с деловыми объединениями поможет сделать этот процесс прозрачным и эффективным. Это позволит отметить не только руководителей, но и рядовых сотрудников. Новые звания станут частью системной работы по повышению престижа, в первую очередь, рабочих профессий», - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Учреждение почетных званий – это не только признание заслуг профессионалов, но и стимул для развития отраслей. Мы хотим, чтобы каждый специалист, который годами добросовестно работал на благо региона, чувствовал, что его труд ценят. Это важный шаг к укреплению кадрового потенциала Нижегородской области», — подчеркнул председатель комитета Законодательного Собрания по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства Игорь Норенков.