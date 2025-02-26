ЗСНО поддержало обращение к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

На заседании Законодательного собрания Нижегородской области 27 февраля депутаты приняли постановление об обращении к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину о внесении изменения в Правила технологического присоединения к электрическим сетям.

Сейчас правом на льготную ставку по технологическому присоединению обладают участники специальной военной операции, признанные ветеранами боевых действий. Вместе с тем члены их семей указанной льготы не имеют.

«К депутатам Законодательного собрания поступил ряд обращений от членов семей участников специальной военной операции. Они строят дома, но не могут оформить подключение к электросетям на льготных условиях. Это несправедливо, ведь их близкие выполняют важные задачи в зоне боевых действий. Поддержка семей наших героев – важнейшая государственная задача, которую необходимо решать в самых разных аспектах. Правительство Нижегородской области уже поддержало предложение депутатов. Рассчитываем, что нашу инициативу учтут на федеральном уровне», - подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.