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Политика

ЗСНО поддержало обращение к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину

27 февраля 2025 18:33  [107] Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

На заседании Законодательного собрания Нижегородской области 27 февраля депутаты приняли постановление об обращении к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину о внесении изменения в Правила технологического присоединения к электрическим сетям.

Сейчас правом на льготную ставку по технологическому присоединению обладают участники специальной военной операции, признанные ветеранами боевых действий. Вместе с тем члены их семей указанной льготы не имеют.

«К депутатам Законодательного собрания поступил ряд обращений от членов семей участников специальной военной операции. Они строят дома, но не могут оформить подключение к электросетям на льготных условиях. Это несправедливо, ведь их близкие выполняют важные задачи в зоне боевых действий. Поддержка семей наших героев – важнейшая государственная задача, которую необходимо решать в самых разных аспектах. Правительство Нижегородской области уже поддержало предложение депутатов. Рассчитываем, что нашу инициативу учтут на федеральном уровне», - подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

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Теги:
Законодательное собрание Михаил Мишустин СВО
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