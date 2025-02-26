Здание военного госпиталя на Ижорской загорелось с 80 людьми внутри Происшествия

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Утром 1 марта в Нижнем Новгороде произошёл пожар в военном госпитале на улице Ижорской. По информации NN.RU, возгорание обнаружил персонал учреждения.

В момент происшествия в здании находилось 80 человек – 15 сотрудников и 65 пациентов. Все они самостоятельно эвакуировались, никто не пострадал.

Пожарные оперативно прибыли на место, и к 10:00 возгорание было полностью ликвидировано.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, недавно военный госпиталь на Ижорский получил барокамеру для ускоренного заживления ран.