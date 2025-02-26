На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
01 марта 2025 15:09  [171] Здание военного госпиталя на Ижорской загорелось с 80 людьми внутри
01 марта 2025 14:00  [237] Водитель каршеринга извинился за смертельное ДТП в Нижнем Новгороде
01 марта 2025 12:55  [615] Момент падения машины с Мызинского моста сняли на видео
01 марта 2025 12:24  [333] Водителя каршеринга отправили в СИЗО по делу о смертельном ДТП в Сормове
01 марта 2025 12:19  [207] Нижегородцы потеряли 7 млн рублей, поверив в инвестиции
01 марта 2025 11:43  [177] Расстрел собаки на Бору закончился полицейской проверкой
01 марта 2025 11:05  [204] Неизвестные расстреляли бездомных собак в Борском округе
01 марта 2025 11:00  [221] Нижегородского экс-чиновника обвинили в получении взятки на 900 тысяч рублей
01 марта 2025 08:31  [407] Автомобиль перевернулся на Мызинском мосту: водитель выжил
01 марта 2025 08:00  [262] Нижегородскую экс-бюджетницу осудили за фиктивные премии и подлог
Происшествия

Здание военного госпиталя на Ижорской загорелось с 80 людьми внутри

01 марта 2025 15:09  [171] Происшествия

Фото: freepik.com

Утром 1 марта в Нижнем Новгороде произошёл пожар в военном госпитале на улице Ижорской. По информации NN.RU, возгорание обнаружил персонал учреждения.  

В момент происшествия в здании находилось 80 человек – 15 сотрудников и 65 пациентов. Все они самостоятельно эвакуировались, никто не пострадал.  

Пожарные оперативно прибыли на место, и к 10:00 возгорание было полностью ликвидировано.  

По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, недавно военный госпиталь на Ижорский получил барокамеру для ускоренного заживления ран. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные Пожар
Поделиться:
Новости по теме
27 февраля 2025 17:33  [515] Неисправное электрооборудование могло вызвать пожар на Кузбасской
27 февраля 2025 15:53  [563] Гибель 3-летнего ребенка на пожаре в Дзержинске закончилась уголовным делом
22 февраля 2025 14:52  [667] Мужчина погиб на пожаре в Семенове Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Сфумато в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
26 февраля 2025 16:27"Сфумато" в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph