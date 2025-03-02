Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
04 марта 2025 09:34  [101] Полицейские задержали петербуржца за рекламу наркошопа в Нижнем Новгороде
04 марта 2025 09:15  [197] Водитель высадил пассажиров из-за разбитого окна в маршрутке  
04 марта 2025 08:00  [145] Житель Сарова перевел мошенникам миллион рублей
03 марта 2025 19:45  [331] Главбух в Нижнем Новгороде потеряла 3,3 млн рублей, пытаясь заработать на бирже
03 марта 2025 18:57  [372] Провалившийся под землю нижегородец рассказал, как боролся за жизнь  
03 марта 2025 18:28  [345] Грузовик влетел в жилой дом в Кулебаках
03 марта 2025 17:51  [295] Производители убившего нижегородцев "Мистера сидра" частично признали вину
03 марта 2025 16:36  [334] Два автобуса сгорели на стоянке в Нижнем Новгороде
03 марта 2025 16:16  [368] 14 человек осудят за организацию подпольного игорного клуба в Нижнем Новгороде
03 марта 2025 15:43  [520] 3,1 тысячи литров нелегального алкоголя изъяли в Нижнем Новгороде
Происшествия

Полицейские задержали петербуржца за рекламу наркошопа в Нижнем Новгороде

04 марта 2025 09:34  [101] Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали 31-летнего жителя Санкт-Петербурга, который наносил граффити с рекламой наркошопа.  

Сообщение о незаконных надписях поступило в отдел полиции № 5 УМВД России по городу. Очевидцы заметили рисунки на стене трансформаторной будки на улице Алексеевская. На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы, которые оперативно задержали подозреваемого.  

При досмотре у мужчины обнаружили баллончики с краской. Он признался, что согласился на эту работу после предложения в мессенджере, где ему пообещали "легкий" заработок.  

В отношении задержанного составлен административный протокол по статье 6.13 КоАП РФ за пропаганду наркотических средств. Сейчас в районном отделе полиции проводится проверка, по итогам которой примут процессуальное решение.  

Правоохранители также установили другие здания, на которых мужчина оставил незаконные надписи. Информация передана в соответствующие инстанции.  

Сообщить о фактах распространения наркотиков можно по телефону 02 или 102, через интернет-обращение или в ближайшем отделе полиции.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
граффити МВД Наркотики
Поделиться:
Новости по теме
08 февраля 2025 09:16  [669] Уголовное дело завели на нижегородку, которая сделала из сына наркоторговца
07 февраля 2025 16:04  [498] Подросток из Арзамаса пробовал передать наркотики в конфетах заключенному СИЗО
29 января 2025 15:24  [554] Нарколог Фаворский рассказал нижегородцам об опасности спайсов и снюсов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph