Полицейские задержали петербуржца за рекламу наркошопа в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали 31-летнего жителя Санкт-Петербурга, который наносил граффити с рекламой наркошопа.

Сообщение о незаконных надписях поступило в отдел полиции № 5 УМВД России по городу. Очевидцы заметили рисунки на стене трансформаторной будки на улице Алексеевская. На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы, которые оперативно задержали подозреваемого.

При досмотре у мужчины обнаружили баллончики с краской. Он признался, что согласился на эту работу после предложения в мессенджере, где ему пообещали "легкий" заработок.

В отношении задержанного составлен административный протокол по статье 6.13 КоАП РФ за пропаганду наркотических средств. Сейчас в районном отделе полиции проводится проверка, по итогам которой примут процессуальное решение.

Правоохранители также установили другие здания, на которых мужчина оставил незаконные надписи. Информация передана в соответствующие инстанции.

Сообщить о фактах распространения наркотиков можно по телефону 02 или 102, через интернет-обращение или в ближайшем отделе полиции.