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Общество

Режим работы канатной дороги изменится 8 марта

06 марта 2025 15:13  [84] Общество

Фото: Александр Воложанин,photo.pravda-nn.ru

Часы работы канатной дороги сократятся в Международный женский день, сообщается на официальном сайте перевозчика.

8 марта канатка откроется в 9 часов утра, вместо 6:45, и будет работать до 22:00.

Нижегородцам рекомендуется продумать свой утренний маршрут заранее.

Ранее сообщалось, канатная дорога сможет перевозить вдвое больше пассажиров из-за новых кабинок.

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Теги:
8 марта Канатная дорога Транспорт
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