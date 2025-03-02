Режим работы канатной дороги изменится 8 марта Общество

Фото: Александр Воложанин,photo.pravda-nn.ru

Часы работы канатной дороги сократятся в Международный женский день, сообщается на официальном сайте перевозчика.

8 марта канатка откроется в 9 часов утра, вместо 6:45, и будет работать до 22:00.

Нижегородцам рекомендуется продумать свой утренний маршрут заранее.

Ранее сообщалось, канатная дорога сможет перевозить вдвое больше пассажиров из-за новых кабинок.