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Общество

Нижегородская область развивает доступ к архивам

08 марта 2025 11:34  [108] Общество

Нижегородская область активно развивает доступ к своим архивам и историческим материалам.

Как рассказали в Комитете по делам архивов региона, возможность записаться на посещение через Портал "Архивы Нижегородской области" значительно упрощает процесс для исследователей и любителей истории. 

Электронная запись, которую в тестовом режиме уже запустили в нижегородском архиве, позволяет более широкому кругу людей ознакомиться с ценными документами.

В настоящее время в области уже произведена оцифровка 23% уникальных исторических документов. Как подчеркивают в ведомстве, современные технологии открывают новые горизонты для сохранения и изучения истории.

Ранее сообщалось, что на капремонт нижегородского архива выделяется 11 млн рублей.

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Теги:
Архивные документы Технологии
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