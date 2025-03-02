Нижегородская область развивает доступ к архивам

Нижегородская область активно развивает доступ к своим архивам и историческим материалам.
Как рассказали в Комитете по делам архивов региона, возможность записаться на посещение через Портал "Архивы Нижегородской области" значительно упрощает процесс для исследователей и любителей истории.
Электронная запись, которую в тестовом режиме уже запустили в нижегородском архиве, позволяет более широкому кругу людей ознакомиться с ценными документами.
В настоящее время в области уже произведена оцифровка 23% уникальных исторических документов. Как подчеркивают в ведомстве, современные технологии открывают новые горизонты для сохранения и изучения истории.
Ранее сообщалось, что на капремонт нижегородского архива выделяется 11 млн рублей.
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