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Общество

Городовые начали патрулировать территории Стрелки и Нижегородской ярмарки

10 марта 2025 13:00  [125] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Новый маршрут городового запущен на Нижегородской ярмарке и Стрелке с 1 марта. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на новом маршруте городовой будет следить за порядком и оказывать информационную помощь туристам и местным жителям. 

"Городовые являются своеобразными "дежурными по улице", которые не только следят за правопорядком и фиксируют факты вандализма, но и помогают нижегородцам и гостям города с различными вопросами", – отметили в департаменте туризма.

При необходимости городовые могут предоставить первую медпомощь, вызвать полицию, рассказать о интересных местах в городе и даже провести бесплатные экскурсии для всех желающих.

Теперь городовые работают на пяти маршрутах: Большой Покровской, Рождественской, набережной Федоровского, Верхневолжской набережной, а теперь и на Стрелке с Нижегородской ярмаркой.

Напомним, городовые появились на улицах города 20 апреля 2022 года в рамках проекта "Новый Городовой". В 2024 году "городовые" попали в скандал - руководитель АНО "Центр туризма и организации "Горький"" Глеб Коновалов попал под уголовное дело о мошенничестве. С 2025 года проект перешел под руководство муниципального управления по туризму Нижнего Новгорода. 

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Теги:
Стрелка Туризм Экскурсия
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