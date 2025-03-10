Трамп обошел Путина по числу упоминаний в русскоязычном Telegram Политика

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Возможные переговоры по Украине между Россией и США остаются темой №1 в телеграм-каналах. Как сообщает ИА "Теле Стрим", Путин и Трамп, проведя телефонный разговор в феврале, стали самыми популярными политиками в Telegram.

По итогам февраля президент США по числу упоминаний в русскоязычном сегменте Telegram обошел Владимира Путина. По данным исследователей, у Трампа в феврале зафиксировано 1 187 231 упоминаний.

Вместе с тем, президент России остается лидером Telegram-популярности, собрав 541 138 упоминаний в российских телеграм-каналах. Глава российского государства в предыдущем месяце также общался по телефону с наследным принцем саудовской Аравии Бен Салманом и председателем КНР Си Цзиньпинем.

В число самых популярных российских политиков в феврале также вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что нижегородский губернатор Глеб Никитин вошел в число лидеров среди глав регионов в сфере политической устойчивости.