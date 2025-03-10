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Происшествия

Экс-сотруднику нижегородского ГУАД продлили арест по 13 мая

15 марта 2025 16:07  [159] Происшествия

Фото: пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области

Городецкий городской суд Нижегородской области продлил срок содержания под стражей экс-сотруднику Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области по 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба Городецкого городского суда.

Напомним, в январе 2025 года бывший главный специалист отдела контроля за ремонтом и содержанием автомобильных дорог ГКУ НО “ГУАД”  был задержан за получение взятки в крупном размере от директора коммерческой организации. Фигурант обещал взяткодателю быть лояльным при приемке работ по госконтракту и оказывать общее покровительство.

Было возбуждено уголовное дело по статье о получении должностным лицом взятки в крупном размере.

Ранее сообщалось, 4 громких задержания руководящего состава нижегородских вузов произошло с начала 2025 года.

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Теги:
Взятки Суд Уголовное дело
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