Экс-сотруднику нижегородского ГУАД продлили арест по 13 мая

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Городецкий городской суд Нижегородской области продлил срок содержания под стражей экс-сотруднику Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области по 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба Городецкого городского суда.
Напомним, в январе 2025 года бывший главный специалист отдела контроля за ремонтом и содержанием автомобильных дорог ГКУ НО “ГУАД” был задержан за получение взятки в крупном размере от директора коммерческой организации. Фигурант обещал взяткодателю быть лояльным при приемке работ по госконтракту и оказывать общее покровительство.
Было возбуждено уголовное дело по статье о получении должностным лицом взятки в крупном размере.
Ранее сообщалось, 4 громких задержания руководящего состава нижегородских вузов произошло с начала 2025 года.
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