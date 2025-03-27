По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
31 марта 2025 16:26  [67] "Комедiя-ФЕСТ" в Нижнем Новгороде завершится спектаклем экс-худрука МХТ
31 марта 2025 10:35  [443] "Арсенал" ответил на обвинения Синего Карандаша в краже идеи
31 марта 2025 10:16  [288] Актера Марка Эйдельштейна внесли в базу "Миротворца"* за поездку в Крым
30 марта 2025 09:04  [395] Что происходит в многострадальном театре "Мабу" на улице Федосеенко
29 марта 2025 17:11  [566] Нижегородский художник Синий Карандаш обвинил "Арсенал" в краже идеи
29 марта 2025 15:10  [565] Нижегородец оживил скульптуры на Рождественской с помощью нейросети
29 марта 2025 13:27  [465] Нижегородцы почтили память Максима Горького в Москве
28 марта 2025 07:39  [549] На трассе М-12 обновили карту пунктов отдыха и электрозаправок
27 марта 2025 19:40  [507] Дом Дементьева с изразцовыми печами в Большом Мурашкине выставлен на торги
27 марта 2025 17:32  [504] Более 300 нижегородских экскурсоводов и гидов-переводчиков успешно прошли профессиональную аттестацию
Культура и отдых

"Комедiя-ФЕСТ" в Нижнем Новгороде завершится спектаклем экс-худрука МХТ

31 марта 2025 16:26  [67] Культура и отдых
Комедiя-ФЕСТ в Нижнем Новгороде завершится спектаклем экс-худрука МХТ

С 2 по 10 июня в Нижнем Новгороде вновь пройдет театральный фестиваль "Комедiя-ФЕСТ" (18+), посвящённый исключительно жанру комедии. Об участниках четвёртого фестиваля рассказал в своих социальных сетях мэр Юрий Шалабаев.

По его словам, в этом году на сцену выйдут коллективы из разных уголков страны — от Карелии до Сибири. Фестиваль откроется классической постановкой Мольера от Национального академического театра имени Горького из Минска. Завершит программу спектакль "Мандат" Николая Эрдмана в постановке режиссёра Сергея Женовача. Его представит московский театр "Студия театрального искусства".

Как напомнил мэр, решение сделать фестиваль ежегодным было принято после успешного проведения первого "Комедiя-ФЕСТа".

По информации департамента культуры города, в этом году организаторы получили 152 заявки от театров из 84 городов России и стран ближнего зарубежья. В конкурсную афишу вошёл спектакль белорусского театра, что придало фестивалю международный статус.

Кроме постоянных участников, в этом году заявки впервые поступили из таких городов, как Барнаул, Владивосток, Воронеж, Гомель, Могилёв, Звенигород, Кокшетау, Красноярск, Кудымкар, Лобня, Лодейное Поле, село Льва Толстого, Майкоп, Мурманск, Нижнекамск, Новороссийск, Сарапул, Ставрополь, Сызрань, Тобольск, Улан-Удэ, Уссурийск, Ханты-Мансийск, Херсон, Чайковский, Чебоксары, Шадринск и Щёлково.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский театр "Мастерская" покажет в Нижнем Новгороде три спектакля (16+).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Театры Фестиваль
Поделиться:
Новости по теме
27 марта 2025 16:09  [694] Открытие оперного театра на Гребном канале ожидается в 2029 году
05 марта 2025 14:01  [1104] Каждый новый спектакль обходится Нижегородскому оперному театру в 20 млн рублей
04 марта 2025 07:00  [862] Нижегородский театр кукол возродил культовый спектакль "Божественная комедия"
03 марта 2025 09:38  [1571] Союз театральных деятелей включил три нижегородских спектакля в золотой фонд
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph