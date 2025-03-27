"Комедiя-ФЕСТ" в Нижнем Новгороде завершится спектаклем экс-худрука МХТ Культура и отдых

С 2 по 10 июня в Нижнем Новгороде вновь пройдет театральный фестиваль "Комедiя-ФЕСТ" (18+), посвящённый исключительно жанру комедии. Об участниках четвёртого фестиваля рассказал в своих социальных сетях мэр Юрий Шалабаев.

По его словам, в этом году на сцену выйдут коллективы из разных уголков страны — от Карелии до Сибири. Фестиваль откроется классической постановкой Мольера от Национального академического театра имени Горького из Минска. Завершит программу спектакль "Мандат" Николая Эрдмана в постановке режиссёра Сергея Женовача. Его представит московский театр "Студия театрального искусства".

Как напомнил мэр, решение сделать фестиваль ежегодным было принято после успешного проведения первого "Комедiя-ФЕСТа".

По информации департамента культуры города, в этом году организаторы получили 152 заявки от театров из 84 городов России и стран ближнего зарубежья. В конкурсную афишу вошёл спектакль белорусского театра, что придало фестивалю международный статус.

Кроме постоянных участников, в этом году заявки впервые поступили из таких городов, как Барнаул, Владивосток, Воронеж, Гомель, Могилёв, Звенигород, Кокшетау, Красноярск, Кудымкар, Лобня, Лодейное Поле, село Льва Толстого, Майкоп, Мурманск, Нижнекамск, Новороссийск, Сарапул, Ставрополь, Сызрань, Тобольск, Улан-Удэ, Уссурийск, Ханты-Мансийск, Херсон, Чайковский, Чебоксары, Шадринск и Щёлково.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский театр "Мастерская" покажет в Нижнем Новгороде три спектакля (16+).