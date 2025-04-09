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Общество

Любовь Трефилова стала и.о. главврача в нижегородской поликлинике № 35

10 апреля 2025 17:30  [117] Общество
И.о. главврача в нижегородской поликлинике № 35 стала Любовь Трефилова

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Исполняющей обязанности главного врача в поликлинике №35 Нижнего Новгорода назначена анестезиолог-реаниматолог Любовь Трефилова. Об этом сообщается в телеграм-канале "Бокал прессека".

Соответствующий приказ подписала министр здравоохранения региона.

Сегодня коллектив познакомился с новым руководителем.

Кроме того, Трефилова уже является главврачем городской поликлиники № 30 в Советском районе с 29 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, нижегородские врачи спасли новорожденную с кровоизлиянием в мозг. 

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Теги:
Врачи Медицина и здоровье Поликлиника
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