Любовь Трефилова стала и.о. главврача в нижегородской поликлинике № 35 Общество

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Исполняющей обязанности главного врача в поликлинике №35 Нижнего Новгорода назначена анестезиолог-реаниматолог Любовь Трефилова. Об этом сообщается в телеграм-канале "Бокал прессека".

Соответствующий приказ подписала министр здравоохранения региона.

Сегодня коллектив познакомился с новым руководителем.

Кроме того, Трефилова уже является главврачем городской поликлиники № 30 в Советском районе с 29 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, нижегородские врачи спасли новорожденную с кровоизлиянием в мозг.