Любовь Трефилова стала и.о. главврача в нижегородской поликлинике № 35

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Исполняющей обязанности главного врача в поликлинике №35 Нижнего Новгорода назначена анестезиолог-реаниматолог Любовь Трефилова. Об этом сообщается в телеграм-канале "Бокал прессека".
Соответствующий приказ подписала министр здравоохранения региона.
Сегодня коллектив познакомился с новым руководителем.
Кроме того, Трефилова уже является главврачем городской поликлиники № 30 в Советском районе с 29 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, нижегородские врачи спасли новорожденную с кровоизлиянием в мозг.
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