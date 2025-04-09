Нижегородец чуть не ослеп из-за контактных линз Происшествия

Фото: Александр Воложанин

У жителя Нижнего Новгорода начало ухудшаться зрение из-за того, что он вовремя не поменял контактные линзы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главред "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Пациент обратился в НОКБ имени Семашко с жалобами на покраснение глаз, светобоязнь, повышенную слезливость и ухудшение зрения.

Офтальмолог Дмитрий Войнов диагностировал нижегородцу грибковую язву роговицы, которая появилась в следствие длительного ношения, а также несоблюдения правил гигиены линз.

К счастью, врачам удалось победить заболевание, зрение восстановилось.

Похожий случай произошел в Москве, где подросток чуть не лишился зрения из-за неправильного использования одноразовых линз.

Ранее сообщалось, врачи нижегородской детской больницы спасли новорожденную девочку с диагнозом кровоизлияние в мозг.