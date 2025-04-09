Нижегородец чуть не ослеп из-за контактных линз

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У жителя Нижнего Новгорода начало ухудшаться зрение из-за того, что он вовремя не поменял контактные линзы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главред "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
Пациент обратился в НОКБ имени Семашко с жалобами на покраснение глаз, светобоязнь, повышенную слезливость и ухудшение зрения.
Офтальмолог Дмитрий Войнов диагностировал нижегородцу грибковую язву роговицы, которая появилась в следствие длительного ношения, а также несоблюдения правил гигиены линз.
К счастью, врачам удалось победить заболевание, зрение восстановилось.
Похожий случай произошел в Москве, где подросток чуть не лишился зрения из-за неправильного использования одноразовых линз.
Ранее сообщалось, врачи нижегородской детской больницы спасли новорожденную девочку с диагнозом кровоизлияние в мозг.
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