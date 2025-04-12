Подростки стали реже травмироваться на железной дороге в Нижегородской области Общество

Несовершеннолетние в возрасте 16–17 лет получают травмы на железнодорожных путях из-за несоблюдения элементарных правил безопасности. Об этом сообщила начальник отделения по делам несовершеннолетних Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте, майор полиции Мария Ваганова в эфире радиостанции radiokp.ru.

За прошедший год ни одного случая с тяжёлыми травмами или летальным исходом зафиксировано не было, что свидетельствует о частичном улучшении ситуации. Однако проблема остаётся актуальной, особенно среди подростков старшего возраста.

По словам майора полиции, основной причиной инцидентов становятся попытки перехода путей в неположенных местах. Подростки часто делают это в капюшонах и с наушниками в ушах, что мешает им вовремя заметить приближающийся поезд.

При этом, как отметила Ваганова, число случаев так называемого "зацепинга" в Нижегородской области снижается. В 2024 году в ходе постоянного мониторинга интернет-ресурсов на наличие противоправного контента было зафиксировано всего три подобных инцидента.

Ранее сообщалось, что мужчина получил тяжелые травмы, попав под поезд в Выске Нижегородской области.