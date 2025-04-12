Мощная магнитная буря идет в Нижний Новгород Общество

Фото: Кира Мишина

Нижегородцев ожидает сильная магнитная буря, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По прогнозам специалистов, буря накроет Нижний Новгород во второй половине дня 16 апреля. Вероятность ее возникновения составляет 70%, а возмущенной магнитосферы — 25%. На следующий день, 17 апреля, магнитосфера будет возбужденной.

Магнитные бури ожидаются также 22 и 24 апреля.

Ранее сообщалось, что в апреле нижегородцев ожидает череда мощных магнитных бурь, особенно в первой половине месяца.