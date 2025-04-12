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Общество

Мощная магнитная буря идет в Нижний Новгород

14 апреля 2025 11:29  [41] Общество
Нижегородцев ожидает сильная магнитная буря

Фото: Кира Мишина

Нижегородцев ожидает сильная магнитная буря, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. 

По прогнозам специалистов, буря накроет Нижний Новгород во второй половине дня 16 апреля. Вероятность ее возникновения составляет 70%, а возмущенной магнитосферы — 25%. На следующий день, 17 апреля, магнитосфера будет возбужденной. 

Магнитные бури ожидаются также 22 и 24 апреля. 

Ранее сообщалось, что в апреле нижегородцев ожидает череда мощных магнитных бурь, особенно в первой половине месяца. 

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Теги:
Астрономия Здоровье Космос
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