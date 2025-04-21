Нижегородцам с лысиной дали советы по уходу за кожей головы

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Даже при отсутствии волос кожа головы требует регулярного и грамотного ухода. Рекомендации трихолога Татьяны Вареновой опубликовал в своем телеграм-канале главный редактор медицинского информационного агентства "Стационар-Пресс" Алексей Никонов.
По словам специалиста, мужчины с лысиной перестают использовать шампунь, заменяя его мылом или гелем для душа. Однако такие средства имеют неподходящий уровень кислотности, что может негативно сказаться на состоянии кожи головы.
Трихолог подчёркивает: шампунь необходим не только для волос, но и для очищения кожи.
Кроме того, Варенова советует включить в уход пилинги. Важно выбирать именно пилинги, а не скрабы — они мягко отшелушивают ороговевшие клетки, способствуют обновлению кожи и улучшают её внешний вид.
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