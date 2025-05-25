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Происшествия

Женщина упала в раскопанную коммунальщиками яму в Нижегородской области

08 июня 2025 17:30  [67] Происшествия
Женщина упала в раскопанную коммунальщиками яму в Нижегородской области

Фото: "Весь Арзамас"/ VK

В Арзамасе Нижегородской области женщина упала в яму, вырытую коммунальными службами для ремонта труб.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, место раскопок не было должным образом огорожено: ограждение лежало на земле, вместо того чтобы стоять и обозначать опасную зону.

"Недавно проходила там и обратила внимание, что ограждения почти нет. Любой упадет", "Коммунальщики должны за этим следить", - написали местные жители в группе "Весь Арзамас" в VK. 

На место происшествия прибыли спасатели и бригада скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали.

Напомним, что зимой мужчина упал в 10-метровую яму на улице Керченской в Канавинском районе областного центра.

Ранее мы рассказывали об автобусе, провалившемся в яму в Нижнем Новгороде. Также сообщалось о провале грунта возле жилого дома в Верхних Печерах. 

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Теги:
Арзамас ЖКХ
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